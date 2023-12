Les voûtes de Notre-Dame de Paris : formes, techniques, chronologie INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 9 janvier 2024 17:00, Paris.

Percées en trois endroits lors de l’incendie, les voûtes de Notre-Dame ont depuis fait l’objet de toutes les attentions, et les membres du groupe de travail « pierre » ont pu recueillir un maximum d’informations à leur sujet. Ces recherches ont débuté par l’étude archéologique des claveaux de l’arc doubleau. Une fois les parties hautes accessibles depuis les échafaudages, les investigations ont été étendues à toutes les voûtes. Trois années de travail collectif et l’examen des matériaux, des techniques de mise en œuvre, des formes, des supports ont permis d’en apprendre plus sur la construction de ces voûtes exceptionnelles, lancées pour la première fois à 32 mètres de hauteur.

Intervenants

Élise Baillieul (IRHiS UMR 8529, université de Lille), Yves Gallet (Ausonius UMR 5607, université Bordeaux-Montaigne), Andreas Hartmann-Virnich (LA3M UMR 7298, AixMarseille Université), Lise Leroux (LRMH UAR 3224), Jean-Michel Mechling (IJL UMR 7198, université de Lorraine), Cédric Moulis (HisCAnt-MA EA 1132, université de Lorraine), Dylan Nouzeran (archéologue du bâti indépendant), Bruno Phalip (CHEC UPR 1001, université de Clermont-Auvergne), Arnaud Ybert (CRBC EA 4451 ∕ UMS 3554, université de Bretagne Occidentale)

A propos

Ce cycle de conférences propose une communication régulière à destination du grand public sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, en partenariat direct avec le chantier scientifique Notre-Dame CNRS ∕ ministère de la Culture. Les interventions impliquent la participation d’une grande diversité de professionnels du patrimoine et de scientifiques. Des chercheurs impliqués dans le chantier scientifique piloté par le CNRS et le ministère de la Culture depuis 2019 pourront croiser ces différents regards en offrant au public un retour sur l’actualité du chantier. Les interventions varient les thématiques et les approches sur toute la durée du chantier de restauration.

En partenariat avec l’Association des scientifiques de Notre-Dame, le chantier scientifique de Notre-Dame CNRS ∕ ministère de la Culture, l’Inp, l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, et l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris

Responsable scientifique

Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)

Comité scientifique

Severine Blenner-Michel (Inp), Lindsey Cook (université d’État de Pennsylvanie), Lucie Grandjean (INHA), Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis), Emilie Maume (Inp), Olivier Poisson (chercheur indépendant, conservateur général honoraire du patrimoine), Jonathan Truillet (EPND), Arnaud Ybert (université de Bretagne Occidentale)

Coordination scientifique du chantier scientifique de Notre-Dame CNRS ⁄ ministère de la Culture : Philippe Dillmann (CNRS), Pascal Liévaux (ministère de la Culture), Aline Magnien (LRMH), Martine Regert (CNRS)

Membres de l’Association des scientifiques de Notre-Dame

Lindsay Cook (université d’État de Pennsylvanie), Sophie Lagabrielle (musée de Cluny – musée national du Moyen Âge), Olivier Poisson (chercheur indépendant, conservateur général honoraire du patrimoine), Arnaud Ybert (université de Bretagne Occidentale)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-09T18:00:00+01:00 – 2024-01-09T19:30:00+01:00

Examen des voûtes du haut vaisseau de la nef depuis les échafaudages, octobre 2022

© E. Baillieul