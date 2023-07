Du héros éthiopien à l’esclave noir : l’altérité en images dans la céramique attique INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Depuis la parution, en 1970, de l’ouvrage de F. M. Snowden, Black in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience, les études concernant les représentations des peuples noirs-africains dans l’Antiquité se sont faites rares et leurs figurations dans la céramique attique ont souvent été envisagées uniquement à partir de deux types de postures : celle d’auxiliaire de héros éthiopiens ou d’esclave. Cette approche a eu pour effet de singulariser ces images et de faire des Noirs Africains des figures porteuses d’une altérité « extrême » pour le citoyen grec. À partir de quelques exemples significatifs, il s’agira alors d’examiner les modalités et les codes qui président aux représentations des personnages noirs-africains. En réintégrant ces réflexions dans une analyse des discours – textuels ou figurés – porteurs de l’altérité en Grèce ancienne, cette communication vise à présenter quelques facettes relativement méconnues d’un imaginaire grec au sujet de ces peuples.

Intervenante

Inès Medkjoune (Université Paris Cité)

À propos de ce séminaire

Ce séminaire réunit les étudiantes et étudiants (à partir du niveau master), chercheuses et chercheurs qui s’intéressent à l’analyse d’images antiques, grecques et romaines, dans une perspective anthropologique : comment les images qui nous sont parvenues ont-elles été produites, reçues, vues, regardées, utilisées, en fonction des supports qui les accueillent et les déterminent ? Comment peuvent-elles être utilisées comme des sources à part entière en histoire, histoire de l’art, iconographie, archéologie, anthropologie, en dialogue avec les autres médias et avec les textes, pour comprendre comment les anciens se représentaient, se regardaient, se pensaient dans leur environnement ?

En partenariat avec le laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)

Comité scientifique

Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kéi (ANHIMA), Alain Schnapp (université Paris 1 PanthéonSorbonne), Marie-Christine Villanueva-Puig (CNRS), Stéphanie Wyler (Université Paris Cité)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Classe d’Épilycos, Aryballe plastique janiforme, 520-510 a.C., Paris, Musée du Louvre CA 987 © 2006 RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski