Étude de calligraphies en caractères arabes en Afrique de l'Ouest : entre paléographie et histoire ∕ West African Script Styles

Les spécialistes des calligraphies en caractères arabes ont souvent négligé l'Afrique de l'Ouest, désignant les styles locaux sous le terme Maghribi, écriture pourtant propre à l'Afrique du Nord, ou Sudani, sorte de version rudimentaire du Maghribi. Cette conférence s'attachera à explorer la généalogie du mot Sudani et à démontrer son inadéquation. La comparaison de trois calligraphies, le Saharawi, le Suqi et le Barnawi, permettra de proposer une classification plus précise. Loin de se limiter à un exercice de paléographie, l'analyse de ces formes fournit des informations cruciales sur le développement de l'alphabétisation en Afrique de l'Ouest.

Intervenant

Mauro Nobili (université d’Illinois, UrbanaChampaign) A propos de ce séminaire

Durant la période médiévale, l’usage de la calligraphie en caractères arabes s’est étendu à toutes les langues transcrites dans l’alphabet arabe, donnant naissance à une grande variété de styles, utilisés sur une multitude d’objets et d’architectures dans le monde islamique. Dans les territoires éloignés du berceau historique où a été défini un canon classique et trop souvent considéré, à tort, comme unique, les développements de la calligraphie semblent suivre d’autres règles. Après un premier volet sur l’Asie, le deuxième volet du séminaire « Calligraphies aux frontières du monde islamique » est consacré aux développements de la calligraphie en caractères arabes sur le continent africain. En partenariat avec Sorbonne Université dans le cadre du projet ANR CallFront (ANR-22- CE54-0015-02). Avec le soutien de l’observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université, l’UMR 8167 Orient et Méditerranée, la Fondation Max van Berchem, Barakat Trust Comité scientifique

Éloïse Brac de la Perrière (INHA), Khalid Chakor Alami (BnF), François Déroche (Collège de France), Maxime Durocher (Sorbonne Université), Michaël Feener (université de Tokyo), Alain George (université d’Oxford), Nathalie Ginoux (OPUS, Sorbonne Université), Scott Redford (SOAS, université de Londres) Programme de recherche

Programme de recherche « Calligraphie aux frontières du monde islamique » (domaine Histoire de l'art du ive au xve siècle)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin
2 rue Vivienne
Paris 75002

Mercredi 6 décembre 2023, 17h00-19h00

Tafsir en langues arabe et tamasheq, Mali, Tombouctou, Hill Museum and Manuscript Library, ESS 04958

