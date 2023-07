Le recensement des tableaux ibériques en Nouvelle-Aquitaine, une étape du projet RETIB INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris Catégorie d’Évènement: Paris Le recensement des tableaux ibériques en Nouvelle-Aquitaine, une étape du projet RETIB INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 5 décembre 2023, Paris. Le recensement des tableaux ibériques en Nouvelle-Aquitaine,

une étape du projet RETIB Mardi 5 décembre, 18h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin La table ronde permettra de faire connaître les avancées du recensement des tableaux ibériques dans les collections publiques françaises, mené par l’INHA et le département des Peintures du musée du Louvre. Après la région Île-de-France, l’attention sera portée sur la NouvelleAquitaine, région particulièrement riche en patrimoine ibérique, aussi bien dans les musées que dans les églises. Cette rencontre sera aussi l’occasion de mettre en lumière l’actualité des recherches sur les collections ibériques autour de la production de grands maîtres comme Greco, Zurbarán et Goya, mais aussi de peintures beaucoup moins connues ou inédites. En partenariat avec le musée du Louvre, le musée des beaux-arts d’Agen et le Centro de Estudios Europa Hispánica Comité scientifique

Sophie Caron (musée du Louvre), Charlotte Chastel-Rousseau (musée du Louvre), Rafael Cornudella Carré (université autonome de Barcelone), Elsa Espin (université Paris 1 PanthéonSorbonne – UAB – musée du Louvre), Véronique Gérard-Powell (historienne de l’art), Eduardo Lamas Delgado (Institut royal du Patrimoine artistique – KIK-IRPA, Bruxelles), Philippe Lorentz (Sorbonne Université), Benito Navarete Prieto (université d’Alcala de Henares), Laetitia Perez (musée du Louvre), Cécile Vincent-Cassy (CY Cergy Paris Université) Parmi les intervenants et les intervenantes

Élise Cambreling (musée Bonnat-Helleu, Bayonne), Charlotte Chastel-Rousseau (musée du Louvre), Adrien Enfédaque (musée des beaux-arts d’Agen), Véronique Gérard-Powell (historienne de l’art), Bruno Mottin (C2RMF) Programme de recherche

Programme de recherche

« Recensement des tableaux ibériques dans les collections publiques françaises (1300-1870) » (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l'art)

