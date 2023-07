De la cartographie au Web design : quelles formes pour restituer la matérialité des sources et l’évolution urbaine ? INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 5 décembre 2023, Paris.

La massification des données et la standardisation des techniques de visualisation transforment notre rapport aux faits sociaux étudiés. Au-delà de l’analyse de données, les chercheurs doivent trouver des solutions pour lutter contre l’uniformisation des représentations liées aux outils numériques : il est alors nécessaire de construire un langage graphique adapté à nos sujets d’analyse. À partir de l’exemple des projets « DesignSHS » (ANR) et « Richelieu. Histoire du quartier », la discussion portera sur l’apport d’une approche critique du design aux humanités numériques et à l’histoire.

Intervenants et intervenantes

Jean-Christophe Carius (INHA), Nadine Gastaldi (Archives nationales, sous réserve), Paul Kervegan (INHA), Antony Masure (HEAD, sous réserve), Anne-Lyse Renon (université Rennes 2, sous réserve)

A propos de ce séminaire

Les séminaires du projet « Richelieu. Histoire du quartier » consistent à explorer les méthodes de recherche mises en œuvre dans l’étude du tissu urbain, et à ouvrir de nouvelles perspectives au croisement entre l’histoire de l’art, l’histoire de l’architecture, et les humanités numériques. Le cycle 2023-2024 abordera plus explicitement les résultats du projet, en exposant les méthodes et outils développés pour penser, modéliser et représenter l’ensemble des corpus. Les premières séances porteront surtout sur les enjeux numériques du chantier. Les séances suivantes saisiront des thématiques fortes comme la nature, l’argent, l’illicite dans le quartier Richelieu.

En partenariat avec l’École nationale des chartes, le Centre allemand d’histoire de l’art (DFK), la Bibliothèque nationale de France, l’École polytechnique fédérale de Lausanne, le Centre André Chastel, avec le soutien de la Banque de France et de la Fondation des sciences du patrimoine

Responsables scientifiques

Charlotte Duvette (INHA), Paul Kervegan (INHA), France Nerlich (INHA)

Programme de recherche

« Richelieu. Histoire du quartier », cheffe de projet Charlotte Duvette (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T16:00:00+01:00 – 2023-12-05T18:00:00+01:00

Visuel extrait de la page d’accueil du site Richelieu. Histoire du quartier, œuvres de Paris Musées, montage P. Kervegan