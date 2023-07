Plus de mille chapiteaux : le décor monumental intérieur de Notre-Dame de Paris INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 28 novembre 2023, Paris.

Plus d’un millier de chapiteaux composent l’essentiel du décor monumental plastique de l’intérieur de Notre-Dame, qui constitue sur ce point un ensemble particulièrement ambitieux. Profitant de la présence généralisée d’échafaudages, le groupe thématique « Décor monumental » utilise les technologies numériques (lasergrammétrie et photogrammétrie) pour effectuer le relevé complet des éléments sculptés. Parmi les premiers résultats, on peut compter la mise en évidence de différents calibres ; la récurrence de motifs, qui permet des regroupements, laissant parfois entrevoir l’activité d’un même sculpteur, et des relations avec des chantiers extérieurs dans les limites du diocèse médiéval de Paris.

Intervenants

Grégory Chaumet (Centre André Chastel), Denis Hayot (Centre André Chastel), Dany Sandron (Centre André Chastel)

A propos de ce séminaire

Ce cycle de conférences propose une communication régulière à destination du grand public sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, en partenariat direct avec le chantier scientifique Notre-Dame CNRS ∕ ministère de la Culture. Les interventions impliquent la participation d’une grande diversité de professionnels du patrimoine et de scientifiques. Des chercheurs impliqués dans le chantier scientifique piloté par le CNRS et le ministère de la Culture depuis 2019 pourront croiser ces différents regards en offrant au public un retour sur l’actualité du chantier. Les interventions varient les thématiques et les approches sur toute la durée du chantier de restauration.

En partenariat avec l’Association des scientifiques de Notre-Dame, le chantier scientifique de Notre-Dame CNRS ∕ ministère de la Culture, l’Inp et l’université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis Responsable scientifique Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)

Comité scientifique

Séverine Blenner-Michel (Inp), Lucie Grandjean (INHA), Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis), Émilie Maume (Inp), Olivier Poisson (conservateur général honoraire du patrimoine), Arnaud Ybert (université de Bretagne Occidentale)

Coordination scientifique du chantier scientifique de Notre-Dame CNRS ⁄ ministère de la Culture : Philippe Dillmann (CNRS), Pascal Liévaux (ministère de la Culture), Aline Magnien (LRMH), Martine Regert (CNRS)

Membres de l’Association des scientifiques de Notre-Dame

Lindsay Cook (université d’État de Pennsylvanie), Sophie Lagabrielle (musée de Cluny – musée national du Moyen Âge), Olivier Poisson (conservateur général honoraire du patrimoine), Arnaud Ybert (université de Bretagne Occidentale)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T18:00:00+01:00 – 2023-11-28T19:30:00+01:00

Numérisation par lasergrammétrie d’un chapiteau des tribunes du chœur