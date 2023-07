Image et son : les enjeux de la musique dans la peinture et la céramique de Poseidonia-Paestum INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Image et son : les enjeux de la musique dans la peinture et la céramique de Poseidonia-Paestum Vendredi 10 novembre, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Le séminaire s’inscrit dans une recherche en cours sur les indices de « performance » dans les tombes peintes et sur les vases figurés de Poseidonia-Paestum en centrant l’analyse sur les signes évoquant la musique et le chant. Grâce à la comparaison de ces deux ensembles, on se propose d’approfondir les enjeux de telles images dans une cité, présentée dans les sources écrites comme une cité « barbarisée », suivant le pythagoricien Aristoxène de Tarente, qui prend l’exemple des Poseidoniates pour dénoncer la décadence de la musique de son temps.

Intervenante

Agnès Rouveret (Académie des inscriptions et belles-lettres)

À propos de ce séminaire

Ce séminaire réunit les étudiantes et étudiants (à partir du niveau master), chercheuses et chercheurs qui s’intéressent à l’analyse d’images antiques, grecques et romaines, dans une perspective anthropologique : comment les images qui nous sont parvenues ont-elles été produites, reçues, vues, regardées, utilisées, en fonction des supports qui les accueillent et les déterminent ? Comment peuvent-elles être utilisées comme des sources à part entière en histoire, histoire de l’art, iconographie, archéologie, anthropologie, en dialogue avec les autres médias et avec les textes, pour comprendre comment les anciens se représentaient, se regardaient, se pensaient dans leur environnement ?

En partenariat avec le laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)

Comité scientifique

Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kéi (ANHIMA), Alain Schnapp (université Paris 1 PanthéonSorbonne), Marie-Christine Villanueva-Puig (CNRS), Stéphanie Wyler (Université Paris Cité)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T14:00:00+01:00 – 2023-11-10T16:00:00+01:00

2023-11-10T14:00:00+01:00 – 2023-11-10T16:00:00+01:00

Aulète, détail de la paroi nord de la tombe 4/1971 de la nécropole d’Andriuolo, Paestum, musée archéologique national