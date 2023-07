De la calligraphie à l’uranographie : concevoir et dessiner le firmament au Maghreb médiéval INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris Catégorie d’Évènement: Paris De la calligraphie à l’uranographie : concevoir et dessiner le firmament au Maghreb médiéval INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 8 novembre 2023, Paris. De la calligraphie à l’uranographie : concevoir et dessiner le firmament au Maghreb médiéval Mercredi 8 novembre, 17h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Deux manuscrits peu connus du Kitab Suwar al-kawakib al-thabita (Livre des étoiles fixes) de Abd al-Rahman al-Sufi nous permettent de réfléchir sur la façon dont les constellations ptolémaïques étaient représentées au Maghreb médiéval, au confluent de diverses traditions iconographiques asiatiques et européennes. De plus, la haute qualité calligraphique et artistique d’un de ces manuscrits, achevé en 1224 à Ceuta pour un savant philanthrope d’origine andalouse, révèle plusieurs aspects fascinants de la culture bibliophilique de l’époque. Intervenant

Umberto Bongianino (université d’Oxford) A propos de ce séminaire

Durant la période médiévale, l’usage de la calligraphie en caractères arabes s’est étendu à toutes les langues transcrites dans l’alphabet arabe, donnant naissance à une grande variété de styles, utilisés sur une multitude d’objets et d’architectures dans le monde islamique. Dans les territoires éloignés du berceau historique où a été défini un canon classique et trop souvent considéré, à tort, comme unique, les développements de la calligraphie semblent suivre d’autres règles. Après un premier volet sur l’Asie, le deuxième volet du séminaire « Calligraphies aux frontières du monde islamique » est consacré aux développements de la calligraphie en caractères arabes sur le continent africain. En partenariat avec Sorbonne Université dans le cadre du projet ANR CallFront (ANR-22- CE54-0015-02). Avec le soutien de l’observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université, l’UMR 8167 Orient et Méditerranée, la Fondation Max van Berchem, Barakat Trust Comité scientifique

Éloïse Brac de la Perrière (INHA), Khalid Chakor Alami (BnF), François Déroche (Collège de France), Maxime Durocher (Sorbonne Université), Michaël Feener (université de Tokyo), Alain George (université d’Oxford), Nathalie Ginoux (OPUS, Sorbonne Université), Scott Redford (SOAS, université de Londres) Programme de recherche

« Calligraphie aux frontières du monde islamique » (domaine Histoire de l’art du ive au xve siècle) INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ophiuchus et Serpent dans un manuscrit maghrébin du Kitab Suwar al-kawakib al-thabita. BnF, ms. arabe 2488, f. 46a

