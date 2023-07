Modéliser et représenter un lieu dans les humanités numériques : regards croisés (BnF, Richelieu et DicoTopo) INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris Catégorie d’Évènement: Paris Modéliser et représenter un lieu dans les humanités numériques : regards croisés (BnF, Richelieu et DicoTopo) INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 7 novembre 2023, Paris. Modéliser et représenter un lieu dans les humanités numériques : regards croisés (BnF, Richelieu et DicoTopo) Mardi 7 novembre, 16h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Cette séance, en trois temps, permet de croiser les réflexions de professionnels issus de plusieurs institutions autour d’un dénominateur commun : le lieu. Une analyse des collections cartographiques numérisées de la BnF, notamment conservées au département des Cartes et plans, permettra d’abord de retracer les transformations topographiques et architecturales du quartier. Puis il s’agira de montrer comment les différentes composantes d’un lieu (toponymie, spatialité…) sont abordées dans les humanités numériques : la modélisation dans une base de données ou la représentation dans une application web. Intervenants

Ange Aniesa (BnF), Olivier Canteaut (ENC, sous réserve) Vincent Jolivet (ENC, sous réserve), Paul Kervegan (INHA), JeanPhilippe Moreux (BnF, sous réserve) et Colin Prudhomme (ENC, sous réserve) A propos de ce séminaire

Les séminaires du projet « Richelieu. Histoire du quartier » consistent à explorer les méthodes de recherche mises en œuvre dans l’étude du tissu urbain, et à ouvrir de nouvelles perspectives au croisement entre l’histoire de l’art, l’histoire de l’architecture, et les humanités numériques. Le cycle 2023-2024 abordera plus explicitement les résultats du projet, en exposant les méthodes et outils développés pour penser, modéliser et représenter l’ensemble des corpus. Les premières séances porteront surtout sur les enjeux numériques du chantier. Les séances suivantes saisiront des thématiques fortes comme la nature, l’argent, l’illicite dans le quartier Richelieu. En partenariat avec l’École nationale des chartes, le Centre allemand d’histoire de l’art (DFK), la Bibliothèque nationale de France, l’École polytechnique fédérale de Lausanne, le Centre André Chastel, avec le soutien de la Banque de France et de la Fondation des sciences du patrimoine Responsables scientifiques

Charlotte Duvette (INHA), Paul Kervegan (INHA), France Nerlich (INHA) Programme de recherche

« Richelieu. Histoire du quartier », cheffe de projet Charlotte Duvette (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art) INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T16:00:00+01:00 – 2023-11-07T18:00:00+01:00

Visuel extrait de la page d'accueil du site Richelieu. Histoire du quartier, œuvres de Paris Musées, montage P. Kervegan

