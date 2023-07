Anthropologie des images, mode d’emploi INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Anthropologie des images, mode d’emploi Vendredi 20 octobre, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Cette première séance sera organisée comme un dialogue autour de l’approche des images antiques entre trois spécialistes de traditions épistémologiques différentes. En puisant des exemples dans des corpus grecs et romains, on abordera des questions de méthodes, avec une présentation critique des outils aujourd’hui à disposition des chercheurs voulant travailler sur ces images.

Intervenantes

Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kéi (ANHIMA), Stéphanie Wyler (Université Paris Cité)

À propos de ce séminaire

Ce séminaire réunit les étudiantes et étudiants (à partir du niveau master), chercheuses et chercheurs qui s’intéressent à l’analyse d’images antiques, grecques et romaines, dans une perspective anthropologique : comment les images qui nous sont parvenues ont-elles été produites, reçues, vues, regardées, utilisées, en fonction des supports qui les accueillent et les déterminent ? Comment peuvent-elles être utilisées comme des sources à part entière en histoire, histoire de l’art, iconographie, archéologie, anthropologie, en dialogue avec les autres médias et avec les textes, pour comprendre comment les anciens se représentaient, se regardaient, se pensaient dans leur environnement ?

En partenariat avec le laboratoire Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA)

Comité scientifique

Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kéi (ANHIMA), Alain Schnapp (université Paris 1 PanthéonSorbonne), Marie-Christine Villanueva-Puig (CNRS), Stéphanie Wyler (Université Paris Cité)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T16:00:00+02:00

Vulcain offre à Thétis des armes pour Achille, fresque, Pompéi, maison de Paccius Alexander (IX, 1, 7), Naples, musée archéologique national