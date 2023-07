La politisation du pain pendant la Première Guerre mondiale en Allemagne INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris, 13 octobre 2023, Paris.

Non seulement touché, manipulé, transformé, mais aussi ingéré et investi de nombreuses significations, le pain quotidien est un objet à travers lequel se reflète un grand nombre de phénomènes. Outre sa symbolique religieuse, il est mobilisé par les foules lors de révoltes, comme en 1917, lorsque les civils exigent « du pain et la paix » en Allemagne. Conscientes que le maintien de l’ordre en dépend, les autorités mettent en place un rationnement et préfèrent en garantir la disponibilité plutôt que d’en assurer la digestibilité. Cet objet est également instrumentalisé à des fins politiques, alors que, trop cher, rare, falsifié ou avarié, ce dernier se fait de plus en plus rare au quotidien.

Intervenante

Nina Régis (université Toulouse Jean Jaurès)

À propos de ce séminaire

Ce séminaire examinera les phénomènes de politisation des objets du quotidien aux époques moderne et contemporaine. Plutôt que d’examiner les objets appartenant aux élites du pouvoir, comme les cadeaux diplomatiques, il prend délibérément le parti de considérer les objets du « commun » (au sens de commonplace), qui traversent les vies ordinaires. En considérant des objets issus principalement de la sphère domestique, on s’interrogera sur la manière dont la matérialité de la vie courante et le politique s’interpénètrent et se transforment mutuellement à travers des objets hybrides.

Comité scientifique

Laurent Dedryvère (laboratoire Identités, Cultures, Territoires, Université Paris-Cité), Emmanuel Fureix (Centre de recherche en histoire européenne comparée, université Paris Est Créteil), Hélène Valance (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T12:00:00+02:00

Carte postale issue du carnet de guerre Nr. 6 d’Hedwig von Bülow, « Deux vaillants combattants », 1915, Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, VI. HA, 1.3.-15.5.1915