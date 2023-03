Entre Orient et Occident : voyages iconographiques des fables animalières de Kalila et Dimna INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Entre Orient et Occident : voyages iconographiques des fables animalières de Kalila et Dimna INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, 29 juin 2023, Paris. Entre Orient et Occident : voyages iconographiques des fables animalières de Kalila et Dimna 29 et 30 juin INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Entrée libre sous réserve des places disponibles Originaire d’Inde, le recueil des fables animalières de Kalila et Dimna a connu une diffusion exceptionnelle en Orient et en Occident médiévaux. Rédigé au VIIIe siècle, le texte en arabe joue un rôle pivot dans la diffusion des fables dans toute l’Europe médiévale, à travers sa traduction en diverses langues (grec, castillan, hébreu, latin…). Ce recueil a pour particularité d’être l’un des rares ouvrages littéraires illustrés dans le monde arabe, tradition qui s’est perpétuée dans les manuscrits et incunables occidentaux. Cette journée d’études propose d’explorer les modalités de ces transferts artistiques en confrontant les spécialistes de chacune des traditions manuscrites illustrées. En partenariat avec l’UMR 8167 Orient et Méditerranée, équipes Islam médiéval et Monde byzantin. Comité scientifique

Éloïse Brac de la Perrière (INHA), Aïda El Khiari (Sorbonne Université), Isabelle Le Masne de Chermont (BnF), Isabelle Marchesin (INHA), Sipana Tchakerian (INHA), Annie Vernay-Nouri (BnF), Elisabeth Yota (Sorbonne Université), Raphaëlle Ziadé (musée du Petit Palais) Parmi les intervenants et les intervenantes

Anna Contadini (École des études orientales et africaines – SOAS, Londres), Aïda El Khiari (Sorbonne Université), Béatrice Grüendler (université libre de Berlin), Sabine Maffre (BnF), Rachel Peled Cuartas (oulpan hébreu sépharade, Madrid), Rachel Scott (université de Londres), Marina Toumpouri (université de Chypre), Annie Vernay-Nouri (BnF) Domaine de recherche

Domaine de recherche

Histoire de l'art du IVe au XVe siècle

2023-06-30T09:00:00+02:00 – 2023-06-30T13:00:00+02:00 Kalila et Dimna, Ibn al-Muqaffa‘, Kalīla wa-Dimna (Kalila et Dimna), Égypte ou Syrie ?, ca. 1220, Paris, BnF, département des Manuscrits, Arabe 3465, f. 48

