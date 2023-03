Reproduction en série – La pratique de la calligraphie au Sind au XVIe siècle INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, 6 juin 2023, Paris.

Reproduction en série – La pratique de la calligraphie au Sind au XVIe siècle

Serial Reproduction – The Practice of Calligraphy in Sixteenth Century Sindh

Les pratiques calligraphiques dans le Sind (Pakistan) sont à l’origine d’un très riche matériel, exécuté dans des styles variés sur différents supports. Cette conférence sera consacrée aux développements de ces calligraphies durant le XVIe siècle, une période de grands changements politiques, suite à la dissolution de l’empire de Tamerlan et à l’arrivée de pouvoirs turciques dans le Sind. De nouvelles pratiques s’articulent alors aux techniques et styles existants. En analysant collectivement ces objets, cette conférence mettra en lumière le caractère institutionnel de leur contexte de production.

La séance aura lieu en anglais

Intervenante

Fatima Quraishi (université de Californie)

À propos du séminaire : Calligraphie aux frontières du monde islamique

Durant la période médiévale, l’usage de la calligraphie en caractères arabes s’est étendu à toutes les langues transcrites dans cet alphabet et ses variantes, donnant naissance à une grande variété de styles, sur une multitude d’objets et d’architectures. Dans certains territoires « frontières » éloignés du berceau historique du monde islamique où a été défini un canon, souvent considéré à tort comme unique, les développements de la calligraphie semblent suivre leurs propres règles. Cette année, le séminaire est construit autour d’interventions de chercheurs ayant travaillé sur les calligraphies en caractères arabes en Inde, au Pakistan, en Asie du Sud-Est (Indonésie et Malaisie) et en Chine.

En partenariat avec Sorbonne Université dans le cadre du projet ANR CallFront (ANR-22-CE54-0015-02). Avec le soutien de l’observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université, l’UMR 8167 Orient et Méditerranée, la Fondation Max van Berchem, Barakat Trust

Comité scientifique

Éloïse Brac de la Perrière (INHA), Khalid Chakor Alami (BnF), François Déroche (Collège de France), Maxime Durocher (Sorbonne Université), Michaël Feener (université de Tokyo), Alain Fouad George (université d’Oxford), Nathalie Ginoux (OPUS, Sorbonne Université), Scott Redford (SOAS, université de Londres)

Programme de recherche

« Calligraphie aux frontières du monde islamique » (domaine Histoire de l’art du IVe au XVe siècle)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-06T17:00:00+02:00 – 2023-06-06T19:00:00+02:00

Firman of Mirza Muhammad Baqi Tarkhan, 974 AH (1566/67 CE), Sindhi Adabi Board (Jamshoro, Sindh). Fatima Quraishi