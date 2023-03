Traditions et innovations : couleurs dans les sources et les œuvres d’art aux XVe et XVIe siècles INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, 16 mai 2023, Paris.

Traditions et innovations : couleurs dans les sources et les œuvres d'art aux XVe et XVIe siècles Mardi 16 mai, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Un grand nombre de recueils de recettes techniques nous est parvenu des XVe et XVIe siècles. Mais on a souvent remarqué des divergences entre la tradition écrite et les résultats d’analyse. Cela concerne surtout les innovations et les nouveaux matériaux, et fait ainsi paraître les recueils comme plus conservateurs. Mais l’étude méticuleuse de recueils individuels, de leur contexte, le rapprochement avec d’autres sources écrites, les résultats d’analyse et les méthodes de « re-enactment » aident à comprendre les rapports avec la pratique contemporaine, et à trouver les traces de nouveautés dans les sources écrites. La séance sera dédiée au traitement de certains pigments, nouveaux et anciens, dans les textes des XVe et XVIe siècles, et le lien avec la pratique d’atelier.

Intervenante

Doris Oltrogge (université technique de Cologne)

À propos du séminaire : La fabrique de l’art : utilisation des données matérielles en histoire de l’art

Cette deuxième saison s’intéresse aux sources et aux écrits relatifs à la couleur et aux matériaux de la couleur. C’est principalement à partir du Moyen Âge que la littérature dite des recettes artistiques connaît un développement sans précédent. En parallèle de certaines œuvres désormais bien connues, des centaines de réceptaires ont été mis au jour. En présentant l’usage actuel qu’il peut en être fait dans le cadre de l’étude des matériaux de la couleur, nous aborderons les limites de ces textes, de même que les prérequis nécessaires à leur exploitation pertinente, et les informations qu’ils sont susceptibles de nous fournir.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France (BnF)

Comité scientifique

Claire Bosc-Tiessé (INHA), Charlotte Denoël (BnF), Anne-Solenn Le Hô (Centre de recherche et de restauration des musées de France), Sigrid Mirabaud (INHA), Delphine Morana-Burlot (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Sylvie Neven (chercheuse indépendante) et Laurianne Robinet (Centre de recherche sur la conservation)

Programme de recherche

« La fabrique matérielle du visuel : transferts des matériaux et des techniques des panneaux peints en Méditerranée XIIIe-XVIe siècles » (domaine Histoire de l’art du XIVe au XIXe siècle) ; « La couleur : artefacts, matière et cognition » (BnF)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris

St Gall, Kantonsbibliothek, VadSlg Ms 394A, Donum Dei, Fol. 253r, Sol et Lune dans l’alembic, St Gall, 1530-1540. Photo: Robert Fuchs, Cologne / Göttingen.