Les portails occidentaux de Notre-Dame. Nouvelles considérations sur la chronologie INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, 11 mai 2023, Paris. Les portails occidentaux de Notre-Dame. Nouvelles considérations sur la chronologie Jeudi 11 mai, 17h30 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Entrée libre sous réserve des places disponibles Contrairement à d’autres parties de l’édifice, l’histoire de la construction de la façade occidentale de Notre-Dame de Paris peut uniquement être déterminée à partir d’indices. Jusqu’à présent, ce sont des arguments stylistiques qui ont été invoqués. Le projet de recherche qui fait l’objet de cette présentation étudie les portails occidentaux avec des méthodes de l’archéologie du bâti. Il s’appuie sur un relevé précis et sur une observation détaillée de la maçonnerie depuis la passerelle. Les plans et élévations qui en résultent permettent de reconstituer une image exacte du déroulement de la construction. Intervenant

Stephan Albrecht (université de Bamberg) ___ À propos de ce cycle de conférences : Notre-Dame de Paris en chantiers Ce cycle de conférences propose une communication régulière à destination du grand public sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, en partenariat direct avec le chantier scientifique Notre-Dame CNRS/ministère de la Culture. Les interventions impliquent la participation d’une grande diversité d’acteurs, professionnels du patrimoine et scientifiques, notamment des chercheurs impliqués dans le chantier scientifique piloté par le CNRS et le ministère de la Culture depuis 2019, l’ambition étant de croiser ces différents regards en offrant au public un retour sur l’actualité du chantier. Les interventions varient les thématiques et les approches sur toute la durée du chantier de restauration. En partenariat avec l’Association des scientifiques de Notre-Dame, le chantier scientifique de Notre-Dame CNRS⁄ministère de la Culture, et l’INP *Responsable scientifique

*Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis) *Comité scientifique

*Coordination scientifique du chantier scientifique de Notre-Dame CNRS⁄ministère de la Culture Philippe Dillmann (CNRS), Pascal Liévaux (ministère de la Culture), Aline Magnien (LRMH), Martine Regert (CNRS) *Membres de l’Association des scientifiques de Notre-Dame

Lindsay Cook (université d'État de Pennsylvanie), Sophie Lagabrielle (musée de Cluny – musée national du Moyen Âge), Olivier Poisson (indépendant, conservateur général honoraire du patrimoine), Arnaud Ybert (université de Bretagne Occidentale)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin
6 rue des petits champs
75002 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-05-11T17:30:00+02:00 – 2023-05-11T19:00:00+02:00

