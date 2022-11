Devant et derrière l’appareil INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, 18 avril 2023, Paris.

Photography as Technomaterial Performance : Late Ottoman Perceptions of Photography

Ahmet Ersoy (Université de Boğaziçi)

The seminar offers critical, intersectional insights into the body of Ottoman literature on photography published both in Ottoman Turkish and in western Armenian from the 1840s into the early twentieth century. I investigate the articulation and transmission of photographic knowledge in the Ottoman domain in the context of a diverse body of local writings on photography (from technical manuals and serialized essays on photographic history, theory, and practice to journal articles drawing together news items, opinion, chatter, reader’s letters, and photographs). This extensive study of sources is aimed to bring local discourses on photography, the richly textured domain of popular conversation and debate, to the center of analysis, and trace out the nature and meaning of the experience of photography in the eyes of its Ottoman users at a point when the medium became a feature of everyday life.

L’expérience des images (XIXe – XXIe siècle)

Ce séminaire s’intéresse à la rencontre quotidienne avec les images, aux expériences qu’elles fabriquent et aux appropriations dont elles sont l’objet. Il questionne ces usages et réceptions au moment où l’image entre dans l’ère industrielle du multiple, où elles passent de support en support, et où elles circulent à l’échelle locale comme globale.

Les images ne peuvent être réduites à des représentations : elles sont actives, transforment la relation au monde, à la politique, à la mémoire comme à la famille. Elles jouent un rôle dans la création et la consolidation de communautés d’appartenance.

Il s’agit ainsi d’adopter une approche au croisement de l’histoire culturelle et sociale, de l’histoire de l’art, de l’anthropologie culturelle, et des études sur la culture visuelle et matérielle.

Ce séminaire veut dépasser le cloisonnement des aires culturelles, pour saisir la circulation des images et leurs appropriations dans une perspective d’histoire connectée. L’objectif est, en somme, de dessiner un panorama plus polyphonique de l’univers visuel connecté, tissé d’expériences individuelles et collectives des images, depuis le XIXe siècle.

Organisé par le laboratoire InVisu CNRS/INHA

Comité scientifique

Manuel Charpy (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Ece Zerman (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA ; EHESS)

