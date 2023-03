Monuments et documents de l’Afrique ancienne INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, 12 avril 2023, Paris.

Monuments et documents de l’Afrique ancienne Mercredi 12 avril, 09h30 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin Entrée libre sous réserve des places disponibles

Pratiques et espaces funéraires à Lalibela (Éthiopie) : bilan des dernières recherches

Yves Gleize (laboratoire « De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie », INRAP)

Les temporalités de productions et d’usages d’images à Lalibela (Éthiopie, XIIIe ? -XXIe siècles)

Claire Bosc-Tiessé (INHA)

À propos du séminaire : Monuments et documents de l’Afrique ancienne : recherches en cours en histoire, histoire de l’art et archéologie

Ce séminaire teste et confronte hypothèses et méthodes pour montrer comment les sciences humaines écrivent aujourd’hui le passé de l’Afrique. L’objectif est de présenter et discuter les recherches en cours sur l’Afrique ancienne, entendue dans un sens très large de la préhistoire jusqu’au précontemporain, prenant en compte aussi bien les régions au sud du Sahara que celles qui sont au nord. Il s’agit, non seulement, d’établir une veille sur les tendances actuelles de la recherche, mais surtout de voir comment celle-ci peut se faire en situation de pénurie documentaire. Ce séminaire permet aussi de mobiliser et de rassembler les recherches sur l’Afrique précontemporaine, pour créer un lieu d’échanges et dynamiser le champ.

En partenariat avec le CNRS (laboratoires Institut des mondes africains, Orient et Méditerranée, Institut d’étude et de recherche sur le monde arabe et musulman)

Claire Bosc-Tiessé (INHA), Amélie Chekroun (CNRS), Marie-Laure Derat (CNRS), Anaïs Wion (CNRS)

Histoire de l’art du XIVe au XIXe siècle

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

2023-04-12T09:30:00+02:00 – 2023-04-12T12:30:00+02:00

Détail de la « Carte de l’Océan Atlantique » produite par le cartographe dieppois Jean Guerard en 1631, source Galllica.bnf.fr, BNF, Cartes et plans, GE SH ARCH-14, « Carte [de l’Océan Atlantique] / faitte en Dieppe par Jean Guerard, 1631 »