Explorations glyptographiques. Passions et émotions d’un chantier d’exception INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, 6 avril 2023, Paris.

Explorations glyptographiques. Passions et émotions d’un chantier d’exception Jeudi 6 avril, 17h30 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Parmi les traces que l’incendie de Notre-Dame a laissées, les signes lapidaires occupent une place particulière. Les échafaudages ont rendu accessibles des pans entiers de la cathédrale, et révélé une abondance de marques et de traces. Cette séance retrace le projet de Santiago Hardy et Delphine Syvilay d’en conserver l’empreinte, pour en faire le support poétique d’une réflexion sur le temps et l’espace en même temps qu’une exploration intime de l’édifice. On montrera aussi ce que cette entreprise peut nous apprendre sur la place du patrimoine, et sur les émotions qu’il suscite dans les sociétés contemporaines.

Intervenantes et intervenants

Santiago Hardy (Héritages, UMR 9022), Jean-Christophe Monferran (Héritages, UMR 9022), Delphine Syvilay (Sorbonne University, Abu Dhabi), Claudie Voisenat (Héritages, UMR 9022)

___

À propos de ce cycle de conférences : Notre-Dame de Paris en chantiers

Ce cycle de conférences propose une communication régulière à destination du grand public sur le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris, en partenariat direct avec le chantier scientifique Notre-Dame CNRS/ministère de la Culture. Les interventions impliquent la participation d’une grande diversité d’acteurs, professionnels du patrimoine et scientifiques, notamment des chercheurs impliqués dans le chantier scientifique piloté par le CNRS et le ministère de la Culture depuis 2019, l’ambition étant de croiser ces différents regards en offrant au public un retour sur l’actualité du chantier. Les interventions varient les thématiques et les approches sur toute la durée du chantier de restauration.

En partenariat avec l’Association des scientifiques de Notre-Dame, le chantier scientifique de Notre-Dame CNRS⁄ministère de la Culture, et l’INP

Responsable scientifique

Maxime L’Héritier (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)

Comité scientifique

Coordination scientifique du chantier scientifique de Notre-Dame CNRS⁄ministère de la Culture Philippe Dillmann (CNRS), Pascal Liévaux (ministère de la Culture), Aline Magnien (LRMH), Martine Regert (CNRS)

Membres de l’Association des scientifiques de Notre-Dame

Lindsay Cook (université d’État de Pennsylvanie), Sophie Lagabrielle (musée de Cluny – musée national du Moyen Âge), Olivier Poisson (indépendant, conservateur général honoraire du patrimoine), Arnaud Ybert (université de Bretagne Occidentale)

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T17:30:00+02:00 – 2023-04-06T19:00:00+02:00

2023-04-06T17:30:00+02:00 – 2023-04-06T19:00:00+02:00

Relevé des marques lapidaires à l’intérieur de Notre-Dame en juin 2021