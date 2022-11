« Voler l’âme » : mythes et mauvaises rencontres INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, 21 mars 2023, Paris.

« Voler l’âme » : mythes et mauvaises rencontres Mardi 21 mars 2023, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Séminaire

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Quartier Vivienne Paris 75002 Île-de-France [{« link »: « https://www.inha.fr/_resources/PROGRAMMES/Ressources/PROGRAMME%2520EXPERIENCE%2520IMAGES%25202022_2023%2520INVISU%2520ZERMAN%2520CHARPY.pdf?download=true »}]

“Voler l’âme” ? Les expériences “indigènes” de la photographie en Afrique centrale

Manuel Charpy (Invisu, CNRS-INHA)

Les récits de voyages en Afrique subsaharienne et en Amérique latine au XIXe siècle sont émaillés de scènes de « sauvages » sidérés par la magie de la photographie ou fuyant devant la photographie regardée comme « volant les âmes ». L’anthropologue James George Frazer y voit un motif récurrent et le signe d’un rapport à l’image dans son inventaire des mythes à travers le monde. Or, cette seconde partie du XIXe siècle est aussi le moment d’une diffusion planétaire de la technique photographique et de son appropriation par les populations locales. En regardant de plus près les pratiques photographiques et les usages par les Européens se dessine une réaction des populations avant tout politique. Et si la photographie menaçait

réellement de voler les âmes des populations visitées et bientôt colonisées ?

Photographier l’homme-médecine – quelques cas sioux

Thomas Grillot (CNRS, EHESS- CENA)

La captation d’images de cérémonies religieuses est souvent tenue pour l’exemple même de l’« appropriation culturelle » – du vol, en somme. Le dossier des photographies des hommes médecine-sioux suggère surtout d’y voir la trace d’un ensemble de transactions financières, intellectuelles, théologiques, iconographiques dont le rôle a été décisif dans la sédimentation de notions de « religion indienne » et de « spiritualité indigène ».

L’expérience des images (XIXe – XXIe siècle)

Ce séminaire s’intéresse à la rencontre quotidienne avec les images, aux expériences qu’elles fabriquent et aux appropriations dont elles sont l’objet. Il questionne ces usages et réceptions au moment où l’image entre dans l’ère industrielle du multiple, où elles passent de support en support, et où elles circulent à l’échelle locale comme globale.

Les images ne peuvent être réduites à des représentations : elles sont actives, transforment la relation au monde, à la politique, à la mémoire comme à la famille. Elles jouent un rôle dans la création et la consolidation de communautés d’appartenance.

Il s’agit ainsi d’adopter une approche au croisement de l’histoire culturelle et sociale, de l’histoire de l’art, de l’anthropologie culturelle, et des études sur la culture visuelle et matérielle.

Ce séminaire veut dépasser le cloisonnement des aires culturelles, pour saisir la circulation des images et leurs appropriations dans une perspective d’histoire connectée. L’objectif est, en somme, de dessiner un panorama plus polyphonique de l’univers visuel connecté, tissé d’expériences individuelles et collectives des images, depuis le XIXe siècle.

Organisé par le laboratoire InVisu CNRS/INHA

Comité scientifique

Manuel Charpy (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Ece Zerman (Laboratoire InVisu, CNRS/INHA ; EHESS)

Programme novembre 2022 – avril 2023



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T14:00:00+01:00

2023-03-21T17:00:00+01:00

Chromolithographie publicitaire « Une aventure au Congo. 6° Enthousiamé, le roi lui fait grâce », années 1880-1890. Collection Manuel Charpy. Photographie de Black Elk en 1931 utilisée dans le livre de John G. Neihardt, Black Elk Speaks, publié en 1932.