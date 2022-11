La pratique re-créative et les Arts de l’Islam – La calligraphie sur pierre aux frontières du monde islamique INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin, 23 novembre 2022, Paris.

La pratique re-créative et les Arts de l’Islam – La calligraphie sur pierre aux frontières du monde islamique Mercredi 23 novembre, 17h00 INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin

Séminaire

INHA, Galerie Colbert, salle Walter Benjamin 6 rue des petits champs 75002 Paris Quartier Vivienne Paris 75002 Île-de-France

La pratique re-créative – le processus de re-fabrication d’un objet ou d’une image – est très répandue dans les arts et les sciences humaines, permettant à travers la praxis de redécouvrir des formes tacites de connaissances ou des technologies perdues. En se concentrant sur les panneaux calligraphiques sur marbre produits dans le port de Khambhat (Cambay) au Gujarat, dans l’Inde occidental, au cours des XIIIe et XVe siècles, notre projet explore la manière dont ces approches désormais bien articulées et théorisées, par les historiens de la mode notamment, pourraient être transposées à l’étude de la calligraphie islamique sur pierre, en considérant le potentiel d’une application beaucoup plus large.

Intervenants

Elizabeth Lambourn (De Montfort University, Leicester), Nuria Garcia Masip (Sorbonne Université – Observatoire des Patrimoines)

À propos de ce séminaire : Calligraphie aux frontières du monde islamique. Le volet asiatique : péninsule indienne, Asie du Sud-Est et Chine

Durant la période médiévale, l’usage de la calligraphie en caractères arabes s’est étendu à toutes les langues transcrites dans l’alphabet arabe et ses variantes, donnant naissance à une grande variété de styles, utilisés sur une multitude d’objets et d’architectures dans l’ensemble du monde islamique.

Dans certains territoires éloignés de son berceau historique, et plus exactement de Bagdad où a été défini un canon classique et souvent considéré, à tort, comme unique, les développements de la calligraphie semblent suivre leurs propres règles.

Ces territoires correspondent à la péninsule ibérique, au Maghreb, à l’Afrique subsaharienne, à l’Anatolie, aux Balkans, à l’Inde, à l’Asie du Sud-Est et à la Chine. Ils sont désignés comme « frontières » du monde islamique, à la fois pour marquer leur distance physique avec le berceau historique de la civilisation islamique et parce qu’ils correspondent à des zones de contacts très denses avec d’autres civilisations et d’autres systèmes linguistiques.

Cette année le séminaire est construit autour d’interventions de chercheurs ayant travaillé sur les calligraphies en caractères arabes en Inde, au Pakistan, en Asie du Sud Est (Indonésie et Malaisie) et en Chine.

En partenariat avec Sorbonne Université, l’Agence nationale de la recherche, la Fondation Max van Berchem, Barakat Trust, l’Observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université et l’UMR 8167 Orient-Méditerranée

Comité scientifique

Eloïse Brac de la Perriere (INHA), Khalid Chakor Alami (BNF), Maxime Durocher (SU), Michael Feener (Université de Tokyo), Alain George (Oxford), Nathalie Ginoux (SU-OPUS), Scott Redford (SOAS)

Organisation

Eloïse Brac de la Perriere (INHA)

Domaine de recherche

Histoire de l’art IV-XVe siècle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T17:00:00+01:00

2022-11-23T19:00:00+01:00

Tombe Kazaruni, Cambay, XIVe siècle. © Elizabeth Lambourn