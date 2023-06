Lancement Modes Pratiques N°5 Des nuits INHA, Galerie Colbert, salle Vasari Catégorie d’Évènement: Paris Lancement Modes Pratiques N°5 Des nuits INHA, Galerie Colbert, salle Vasari, 8 juin 2023, . Lancement Modes Pratiques N°5 Des nuits Jeudi 8 juin, 18h00 INHA, Galerie Colbert, salle Vasari entrée libre, dans les limites des places disponibles Rendez-vous avec Alfred Noël, jeune kleptomane travesti qui opère la nuit, des petites mains qui fabriquent des habits de deuil, Balzac en robe de chambre, une dame pipi au Pulp, des élégantes en pyjamas à la plage, des policiers infiltrés dans un bal costumé, le costumier de la série Babylon Berlin, des noctambules en manque de fête durant la pandémie, des marcheurs de nuit sous l’oeil de photographes ambulants, des fournisseurs de textiles scintillants, un fétichiste du bonnet de nuit, un photographe de Vogue adepte de la pénombre, des clubbers à Londres, Chateaurenard et Paris, des conservateurs dans les archives de maisons de mode, des endormis en proie à des rêves de nudité, des Chinois de sortie lampe en poche, des femmes qui fument en smoking, des écrivaines et des écrivains décrivant le bleu de la nuit, des peintres explorant les frontières du visible, des vampires tirés à quatre épingles, des révolutionnaires qui pourraient chambouler la nuit, la physio historique du Palace, des New-Yorkais pris par la fièvre du disco, un peintre fêtard qui veille la nuit, des coquettes qui se font belles,des jeunes mariés pendant leur nuit de noce, des streapteaseuses au théâtre, des onanistes entravés, des religieuses sous contrôle. En présence de Gabrielle Houbre, Bruna Holderbaum, Marlène Van de Casteele, Emmanuelle Fructus, Pauline Mortas, Émilie Hammen, Jeanne-Léopoldine Claustre, Yvette Néliaz (Dame pipi), Céline Mallet, Mathieu Buard, Manuel Charpy, Corinne Legoy, Patrice Verdière et Farid Chenoune, et sans doute d’autres. INHA, Galerie Colbert, salle Vasari 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.modespratiques.fr/numeacutero-5.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

