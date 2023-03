Penser l’histoire de la ville par l’espace : projection INHA, Galerie Colbert, salle Vasari, 15 mars 2023, .

Penser l’histoire de la ville par l’espace : projection Mercredi 15 mars, 18h00 INHA, Galerie Colbert, salle Vasari

Séance exceptionnelle du cinématographe de Monsieur Louis Lumière dans le prolongement de la Journée d’études « Lieux, société, architecture : penser l’histoire de la ville par l’espace »

Au programme, les dix premières vues tournées en 1895, présentées lors de la célèbre séance du Salon Indien au Grand-Café (boulevard des Capucines) : Sortie des usines Lumière, Place des Cordeliers, Débarquement du Congrès de la photographie, Baignade en mer, Forgerons, Repas de bébé, Pêche aux poissons, Voltige, le Jardinier et le Petit Espiègle.

Ainsi que ses films dits « de famille » tournés à La Ciotat et à Lyon en 1896 et 1897 ; dont : Démolition d’un mur (à l’endroit et à l’envers), Arrivée du train en gare de La Ciotat, Bataille de boules de neige, Querelle enfantine, Partie d’écarté, Partie de boules, Partie de tric-trac, Concert, et…. Premiers pas de bébé. On rajoutera aussi quelques surprises, telles les vues les plus emblématiques des opérateurs Lumière envoyés de par le monde (Gabriel Veyre, Alexandre Promio, etc.)

Monsieur Lumière ne pourra être présent, il s’en excuse. Aussi a-t-il demandé à son arrière-petit-neveu Marc Durand, de procéder à la projection des vues et d’en assurer les commentaires.

Cette soirée étant toute de famille, on viendra en tenue de ville.

INHA, Galerie Colbert, salle Vasari 2 rue Vivienne 75002 Paris 75002 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://catalogue-lumiere.com »}] [{« link »: « https://agenda.inha.fr/events/lieux-societe-architecture-penser-lhistoire-de-la-ville-par-lespace?nc=eyJpbmRleCI6NiwidG90YWwiOjM2fQ%3D%3D »}, {« link »: « https://www.inha.fr/_plugins/flipbook/inha/_resource-flipbook/AGENDA/2022-2023/2023_INHA__JE_spatialturn_programme_web_page_v2.pdf/book.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T18:00:00+01:00 – 2023-03-15T19:30:00+01:00

2023-03-15T18:00:00+01:00 – 2023-03-15T19:30:00+01:00

Journée d’études

Henri Brispot, Cinématographe Lumière (1896), Appel, Paris, 1896 – Gallica.