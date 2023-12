Les mondes professionnels de l’ornement d’architecture : acteurs et pratiques du XVIIIe siècle à nos jours INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 13 mars 2024 08:00, Paris.

acteurs et pratiques du XVIIIe siècle à nos jours 13 et 14 mars 2024 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Ce colloque a pour ambition de contribuer à établir un dialogue entre deux champs de recherche particulièrement dynamiques, mais n’ayant été jusqu’ici que trop peu mis en relation l’un avec l’autre : l’histoire de l’ornement, et l’histoire des professions liées à l’architecture et à la construction. Par ce rapprochement, il s’agit ainsi de tendre vers une meilleure compréhension des « mondes professionnels » de l’ornement architectural. Tout type de second œuvre permettant de développer la sensibilité à l’architecture est susceptible d’être étudié : de la sculpture ornementale aux parquets, marbreries ou vitraux, en passant par la peinture murale, ou encore la mosaïque. Si les problématiques liées aux formes, fonctions et usages de l’ornement – notamment dans un monde marqué de façon croissante par des impératifs de sobriété et de durabilité – pourront être abordées de façon subsidiaire, elles ne constitueront néanmoins pas le cœur des interventions.

Résolument positionné du côté des acteurs et des pratiques professionnelles, cet événement invite à interroger prioritairement le spectre des professionnels de l’ornement (leur formation, l’évolution de la réglementation des différentes professions concernées et du statut social qui leur était associé…) ; les rapports entre métiers (répartition des tâches et division du travail, cas de collaborations…) ; ainsi que l’organisation des chaînes de production et les conditions de réalisation concrète des ornements.

Aucune limite géographique n’est fixée. Sur le plan chronologique, le choix s’est porté sur l’époque contemporaine élargie, englobant le xviiie siècle et s’étendant jusqu’à nos jours. Cette longue période est marquée par trois phénomènes cruciaux : le développement de la production en série des ornements ; des changements importants dans les mondes professionnels de l’architecture et de la construction ; et enfin, de fréquents débats autour de l’ornementation.

En partenariat avec la Fondation Napoléon, le Centre André Chastel et l’école doctorale 124 (Sorbonne Université), le laboratoire HiCSA et l’école doctorale 441 (université Paris 1 Panthéon Sorbonne), le laboratoire Histara et l’école doctorale 472 (EPHE)

Comité d’organisation

Justine Gain (EPHE ∕ École du Louvre), Elsa Jamet (Centre André Chastel), Lucie Prohin (INHA)

Comité scientifique

Basile Baudez (université de Princeton), Jean-François Bédard (université de Syracuse), Jérémie Cerman (CREHS, université d’Artois, Arras), Sophie Derrot (INHA), Jean-Philippe Garric (HiCSA, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Valérie Nègre (IHMC, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Estelle Thibault (AUSser, école nationale supérieure d’architecture ParisBelleville), Ariane Varela Braga (université nationale d’enseignement à distance, Madrid)

Parmi les intervenants et les intervenantes pressentis

Christine Casey (Trinity College, Dublin, sous réserve), François Gilles (ornemaniste et doctorant en histoire de l’art), Antoine Picon (université Harvard), Mercedes Volait (laboratoire InVisu, INHA / CNRS)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

N.C. 1st story, marble carving shop. Washington D.C, 1894. Photographie (cyanotype) de Levin Corby Handy.

Source : Library of Congress, LOT 12335, v. 3 [item] [P&P]