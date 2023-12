2007, un tournant pour l’histoire de l’art en France ? INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 29 février 2024, Paris.

2007, un tournant pour l’histoire de l’art en France ? Jeudi 29 février 2024, 18h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Cette séance propose une discussion autour du livre Femmes artistes/artistes femmes – Paris, de 1880 à nos jours (Hazan, 2007) écrit par Catherine Gonnard et Elisabeth Lebovici. Quels regards portent aujourd’hui les deux autrices sur cet ouvrage majeur, 17 ans après sa première publication ?

Organisation et modération

Eva Belgherbi (université de Poitiers / École du Louvre), Franny Tachon (Biennale de Lyon)

Intervenantes

Catherine Gonnard (INA) et Elisabeth Lebovici (historienne et critique d’art)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Catherine Gonnard et Élisabeth Lebovici, Femmes artistes, artistes femmes: Paris, de 1880 à nos jours, Hazan, 2007