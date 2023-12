Autour des expositions INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 6 février 2024 13:00, Paris.

« À la recherche d’un salon de peinture à Constantinople : voir les descriptions et lire les images. » Les Salons de Péra organisés à Constantinople au début du XXe siècle étaient fréquemment évoqués dans les journaux de l’époque. En juxtaposant les albums de photographies aux articles détaillés, il sera possible d’identifier les tableaux du Salon de 1902.

« Une histoire de l’art amateur avec des images ? Le cas des expositions artistiques corporatives. » Cette présentation se penche sur les expositions d’artistes amateurs (fin XIXe -XXe siècle), en particulier les groupes dits « corporatifs » (artistes avocats, médecins, etc.). Il s’agira de montrer les pistes d’analyse dans lesquelles entraîne la découverte des images produites par les amateurs.

Intervenants

Seza Sinanlar Uslu (université technique de Yıldız, Istanbul), Hadrien Viraben (Le Mans Université)

A propos de ce séminaire

Ce séminaire s’intéresse aux rencontres avec les images dans la vie quotidienne. Plutôt que de considérer les images uniquement comme des représentations, l’idée est de les inscrire dans une nuée d’usages, d’actes et de pratiques sociales ; et de réfléchir à leurs matérialités, aux émotions qu’elles suscitent, aux appropriations et circulations à l’échelle locale comme globale. Une attention particulière sera portée aux rapports de pouvoir que les images génèrent, et aux rôles qu’elles jouent dans la création et la consolidation des communautés d’appartenance. L’objectif est de dessiner un panorama global et connecté d’univers visuels tissés d’expériences individuelles et collectives.

Organisé par le laboratoire InVisu CNRS ∕ INHA

Comité scientifique

Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Ece Zerman (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

2024-02-06T14:00:00+01:00 – 2024-02-06T17:00:00+01:00

Roger Schall, Vernissage du Salon des médecins, le 2 février 1936, photographie reproduite dans Art et médecine, mars 1936, p. 40