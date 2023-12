Débats publics, à paraître dans Perspective, n° 2024-2, Corps extrêmes INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 2 février 2024 13:00, Paris.

L’étude du corps et des corps a généré une littérature conséquente dans les sciences sociales en général. Elle constitue pour l’histoire de l’art un enjeu capital, que le numéro 2024-2 de Perspective, intitulé Corps extrêmes, prend pour objet. Fidèle à sa politique éditoriale centrée sur les débats et l’historiographie, la revue invite spécialistes, artistes et membres d’institutions culturelles à débattre de ce que les corps considérés comme « hors normes » – corps mutilés, corps handicapés ou corps sportifs – font à l’art et aux musées. Ces débats et entretiens seront publiés dans le numéro à paraître à l’automne 2024.

Comité scientifique

Thomas Golsenne (INHA), Fabien Lacouture (INHA)

Parmi les intervenants et les intervenantes (sous réserve)

Alice Aigrain (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Vivian Braga Dos Santos (INHA), Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Sophie Cras (université Paris 1 PanthéonSorbonne), Philippe Depairon (université de Kyoto), Jean Marc Huitorel (critique d’art, commissaire d’exposition et professeur), Vanessa Nadine Sternath (université de Cassel)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T14:00:00+01:00 – 2024-02-02T19:00:00+01:00

Abraham Bosse, frontispice (détail) de Thomas Hobbes, Leviathan, or the Matter, Forme, and Power of a Common-wealth, Ecclesiasticall and Civill, Londres, printed for Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard, 1651.