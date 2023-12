Projection du documentaire L’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs (2007) INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris Catégorie d’Évènement: Paris Projection du documentaire L’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs (2007) INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 1 février 2024, Paris. Projection du documentaire L’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs (2007) Jeudi 1 février 2024, 17h30 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T17:30:00+01:00 – 2024-02-01T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-01T17:30:00+01:00 – 2024-02-01T20:00:00+01:00 L’Union des Femmes Peintres et Sculpteurs, fondée en 1881 par Hélène Bertaux, est la première organisation d’artistes femmes en France et perdure jusqu’en 1995 ; Catherine Gonnard et Anne-Marie Gourier donnent la parole à celles qui en ont fait partie. Projection suivie d’une discussion avec les réalisatrices. Organisation et modération

Clémence Rinaldi (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Franny Tachon (Biennale de Lyon)

Intervenantes

Catherine Gonnard (INA) et Anne-Marie Gourier (réalisatrice) INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Bulletin officiel de l'Union des femmes peintres, sculpteurs, graveurs, Novembre 1918, Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art

