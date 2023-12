Ce que l’étude des réseaux fait à la recherche en histoire de l’art INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris Catégorie d’Évènement: Paris Ce que l’étude des réseaux fait à la recherche en histoire de l’art INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 18 janvier 2024, Paris. Ce que l’étude des réseaux fait à la recherche en histoire de l’art Jeudi 18 janvier 2024, 18h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-18T18:00:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00 Dans cette séance introductive, l’association FAR présente son programme pour la résidence INHALab 2024. Cette table-ronde inaugurale est destinée à lancer des pistes de réflexion pour appréhender une histoire de l’art des réseaux de femmes artistes et réfléchir à des méthodologies communes. Organisation et modération

Eva Belgherbi (université de Poitiers / École du Louvre), Clémence Rinaldi (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Franny Tachon (Biennale de Lyon)

Intervenantes

Barbara Caspers (université libre de Bruxelles) (sous réserve), Charlotte Foucher Zarmanian (LEGS – Laboratoire d'études de genre et de sexualité, UMR 8238), Catherine Gonnard (INA), Diana Quinby

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
2 rue Vivienne
Paris 75002

Amélie Beaury-Saurel, Nos éclaireuses, 1914

