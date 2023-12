Renverser l’objectif INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 16 janvier 2024 13:00, Paris.

« Le petit manège photographique de Pierreaux-Merles. De la carte postale comme fabrique ethnographique du monde alpin. » Paysan sentant le potentiel économique du tourisme, Pierre Moccand (1869-1942) devient un véritable entrepreneur. Il s’initie à la photographie et se fait éditeur de cartes postales. Paysages, habitants, us et coutumes s’y révèlent en souvenirs, fabrique d’un imaginaire qu’il s’agit d’interroger.

« Désirs de photographie et revanche des habitants : ethnographie visuelle et imagination politique à Sfakia, Crète. » Cette présentation revient sur un travail de terrain ethnographique dans les montagnes de Crète. Cette intervention analysera l’économie visuelle et la repolitisation des photographies en tant que décorations, cadeaux, supports de dialogue et objets de contestation.

Intervention en anglais

Intervenants

Baptiste Brun (laboratoire InVisu, CNRS / INHA), Konstantinos Kalantzis (université de Thessalie)

A propos de ce séminaire

Ce séminaire s’intéresse aux rencontres avec les images dans la vie quotidienne. Plutôt que de considérer les images uniquement comme des représentations, l’idée est de les inscrire dans une nuée d’usages, d’actes et de pratiques sociales ; et de réfléchir à leurs matérialités, aux émotions qu’elles suscitent, aux appropriations et circulations à l’échelle locale comme globale. Une attention particulière sera portée aux rapports de pouvoir que les images génèrent, et aux rôles qu’elles jouent dans la création et la consolidation des communautés d’appartenance. L’objectif est de dessiner un panorama global et connecté d’univers visuels tissés d’expériences individuelles et collectives.

Organisé par le laboratoire InVisu CNRS ∕ INHA

Comité scientifique

Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Ece Zerman (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Giannis Psaros photographiant son portrait réalisé par Kalantzis. Photographie de Konstantinos Kalantzis, Crète, 2017.