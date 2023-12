Archives de créatrices : collecte, valorisation, transmission INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris Catégorie d’Évènement: Paris Archives de créatrices : collecte, valorisation, transmission INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 8 janvier 2024, Paris. Archives de créatrices : collecte, valorisation, transmission Lundi 8 janvier 2024, 17h30 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-08T17:30:00+01:00 – 2024-01-08T20:00:00+01:00 Un des enjeux pour restituer les réseaux est la recherche et la conservation d’archives des artistes membres. Cette séance est dédiée à la question du rôle des archives et de leur transmission, ainsi qu’aux difficultés liées à sa patrimonialisation lorsqu’il s’agit d’artistes femmes. Organisation et modération

Eva Belgherbi (université de Poitiers / École du Louvre), Camille Philippon (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Intervenants

Guillaume d'Enfert (Archives Louise Hervieu), Mica Gherghescu (Bibliothèque Kandinsky)

Clémentine-Hélène Dufau, La Fronde, 1898, Paris, musée Carnavalet

