Jeux d’images : séance commune avec le séminaire « L’Expérience des images (XIXe – XXIe siècles) » Mardi 12 décembre, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Cette séance commune avec le séminaire « L’Expérience des images (xixe -xxie siècles) » examinera les phénomènes d’engagement politique (au sens très large du terme) suscités par les images et objets à vocation ludique. Les intervenants de la séance examineront diverses formes de mobilisation par le jeu, à travers des objets variés, des jeux de société et jouets représentant l’actualité politique, jusqu’aux jeux-concours illustrés diffusés par les magazines à destination de la jeunesse au xixe siècle et au début du xxe siècle.

Intervenants

Matthieu Letourneux (université Paris Nanterre), Hélène Valance (Laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

À propos de ce séminaire

Ce séminaire examinera les phénomènes de politisation des objets du quotidien aux époques moderne et contemporaine. Plutôt que d’examiner les objets appartenant aux élites du pouvoir, comme les cadeaux diplomatiques, il prend délibérément le parti de considérer les objets du « commun » (au sens de commonplace), qui traversent les vies ordinaires. En considérant des objets issus principalement de la sphère domestique, on s’interrogera sur la manière dont la matérialité de la vie courante et le politique s’interpénètrent et se transforment mutuellement à travers des objets hybrides.

Comité scientifique

Laurent Dedryvère (laboratoire Identités, Cultures, Territoires, Université Paris-Cité), Emmanuel Fureix (Centre de recherche en histoire européenne comparée, université Paris Est Créteil), Hélène Valance (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T14:00:00+01:00 – 2023-12-12T17:00:00+01:00

Jeu des Manifestants, Paris: Mauclair-Dacier, 1893-1900. Mucem, 1992.23.9.1-13