Actualités du « Recensement de la peinture en France au XVIe siècle » : La peinture à Paris et le portrait « provincial » INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris Catégorie d’Évènement: Paris Actualités du « Recensement de la peinture en France au XVIe siècle » : La peinture à Paris et le portrait « provincial » INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 24 novembre 2023, Paris. Actualités du « Recensement de la peinture en France au XVIe siècle » : La peinture à Paris et le portrait « provincial » Vendredi 24 novembre, 18h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Cette rencontre coïncidera avec la mise en ligne d’une nouvelle tranche du « Recensement de la peinture en France au xvie siècle ». Le propos portera d’une part sur la peinture parisienne et la première école de Fontainebleau, et d’autre part sur le portrait « provincial ». La dénomination d’« école de Fontainebleau » permet de distinguer les œuvres d’un anonymat plus général, en les rattachant à la tendance dominante de l’art de cour, qui émane du château de Fontainebleau de François Ier à Henri IV, mais touche toute l’Île-de-France et même au-delà. Comité scientifique

Frédéric Elsig (université de Genève), Cécile Scailliérez (musée du Louvre) Parmi les intervenants et les intervenantes

Céline Cachaud (musée du Louvre), Frédéric Elsig (université de Genève), Camille Larraz (université de Genève), Cécile Scailliérez (musée du Louvre) Programme de recherche

« Recensement de la peinture en France au xvie siècle » (domaine Histoire des collections, des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art) INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:30:00+01:00 Maître de Flore, La Charité, musée du Louvre © RMN Photographe Tony Querrec Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Adresse 2 rue Vivienne Ville Paris Lieu Ville INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/