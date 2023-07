La circulation des images cinématographiques dans la Thessalonique post-ottomane en voie d’hellénisation INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 21 novembre 2023, Paris.

La circulation des images cinématographiques dans la Thessalonique

post-ottomane en voie d’hellénisation Mardi 21 novembre, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Cette intervention questionnera les fonctions sociales et culturelles du cinéma dans la ville de Thessalonique, qui, ottomane jusqu’en 1912, a été conquise par la Grèce durant les Guerres balkaniques. En appréhendant la circulation des images cinématographiques et ses acteurs dans un contexte d’hellénisation progressive, mais inachevée jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, il s’agira ici d’examiner les modalités du voir ensemble, et d’interroger l’hypothèse d’une rupture dans la culture visuelle urbaine.

Intervenante

Mélisande Leventopoulos (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis)

A propos de ce séminaire

Ce séminaire s’intéresse aux rencontres avec les images dans la vie quotidienne. Plutôt que de considérer les images uniquement comme des représentations, l’idée est de les inscrire dans une nuée d’usages, d’actes et de pratiques sociales, et de réfléchir à leurs matérialités, aux émotions qu’elles suscitent, aux appropriations et circulations à l’échelle locale comme globale. Une attention particulière sera portée aux rapports de pouvoir que les images génèrent, et aux rôles qu’elles jouent dans la création et la consolidation des communautés d’appartenance. L’objectif est de dessiner un panorama global et connecté d’univers visuels tissés d’expériences individuelles et collectives.

Organisé par le laboratoire InVisu CNRS ∕ INHA

Comité scientifique

Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Ece Zerman (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T14:00:00+01:00 – 2023-11-21T17:00:00+01:00

2023-11-21T14:00:00+01:00 – 2023-11-21T17:00:00+01:00

Réclame pour le film Sixty Glorious Years (Herbert Wilcox, Grande Bretagne, 1938) dans le quotidien thessalonicien en judéo-espagnol Acción, 26 janvier 1940