« Si loin, si proche »Le regard du XIXe siècle sur l'architecture de la Renaissance italienne dans les relations entre la France et l'Italie

Jeudi 19 octobre, 09h30
INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
Paris

Cette journée d'études présentera les résultats de recherches pionnières sur la fortune exceptionnelle que connut au cours du xixe siècle l'architecture de la Renaissance. Modèle universel autant que national, voire local, l'architecture fournit un point d'observation idéal pour étudier la « renaissance de la Renaissance », ses protagonistes, les matériaux graphiques qu'ils ont produits et les bâtiments qu'ils ont conçus, tout comme sa réception dans le livre et la photographie. La démarche scientifique originale de cette journée a pour double objectif de révéler, sur un plan d'épistémologie globale, le caractère pluriel de la réception de la Renaissance architecturale au xixe siècle, et de promouvoir la connaissance de réalisations et de personnages jusqu'ici négligés.

En partenariat avec l'université de Rome III et l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Comité scientifique

Ilaria Andreoli (INHA), Pierre Caye (CNRS), Jean-Philippe Garric (université Paris 1 PanthéonSorbonne), Frédérique Lemerle-Pauwels (CNRS), Francesca Mattei (université de Rome III), Yves Pauwels (université de Tours), Alina Payne (université de Harvard – villa I Tatti), Alice Thomine-Berrada (ENSBA) Parmi les intervenants et les intervenantes

Adrian Almoguera (université Complutense, Madrid), Elisa Boeri (École polytechnique de Milan), Barbara Boifava (université Ca’ Foscari, Venise), Antonio Brucculeri (École nationale supérieure d’architecture Paris Val-de-Seine), Charlotte Duvette (INHA), Jean-Philippe Garric (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Roberta Martinis (SUPSI, Mendrisio), Tommaso Mozzati (université de Pérouse), Andrzej Pieńkos (université de Varsovie), Edoardo Rossetti (SUPSI, Mendrisio), Véronique Umbrecht (université de Strasbourg) INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

