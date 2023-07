Le quartier Richelieu à la Belle Époque : recherches historiques et application numérique INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 17 octobre 2023, Paris.

Le quartier Richelieu à la Belle Époque : recherches historiques et application

numérique Mardi 17 octobre, 16h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

En prenant comme cas d’étude les représentations, les constructions et les activités observées dans le quartier Richelieu autour de 1900, il s’agira de cibler les manifestations de la ville moderne à travers le corpus hétérogène du projet. Ces recherches sur l’évolution des pratiques du commerce ou de la configuration de l’espace public peuvent être exposées à travers des dispositifs créatifs de médiation numérique, et offrir de nouvelles pistes de « mises en récit ».

Intervenantes et intervenants

Charlotte Duvette (INHA), Justine Gain (INHA), Arnaud Laborderie (BnF, sous réserve), Laure Leroy et le groupe du master Création et édition numériques (université Vincennes – Saint-Denis, sous réserve)

A propos de ce séminaire

Les séminaires du projet « Richelieu. Histoire du quartier » consistent à explorer les méthodes de recherche mises en œuvre dans l’étude du tissu urbain, et à ouvrir de nouvelles perspectives au croisement entre l’histoire de l’art, l’histoire de l’architecture, et les humanités numériques. Le cycle 2023-2024 abordera plus explicitement les résultats du projet, en exposant les méthodes et outils développés pour penser, modéliser et représenter l’ensemble des corpus. Les premières séances porteront surtout sur les enjeux numériques du chantier. Les séances suivantes saisiront des thématiques fortes comme la nature, l’argent, l’illicite dans le quartier Richelieu.

En partenariat avec l’École nationale des chartes, le Centre allemand d’histoire de l’art (DFK), la Bibliothèque nationale de France, l’École polytechnique fédérale de Lausanne, le Centre André Chastel, avec le soutien de la Banque de France et de la Fondation des sciences du patrimoine

Responsables scientifiques

Charlotte Duvette (INHA), Paul Kervegan (INHA), France Nerlich (INHA)

Programme de recherche

« Richelieu. Histoire du quartier », cheffe de projet Charlotte Duvette (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T16:00:00+02:00 – 2023-10-17T18:00:00+02:00

2023-10-17T16:00:00+02:00 – 2023-10-17T18:00:00+02:00

Visuel extrait de la page d’accueil du site Richelieu. Histoire du quartier, œuvres de Paris Musées, montage P. Kervegan