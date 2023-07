Lancement du « Répertoire des sculptures allemandes des musées de France (bois, vers 1460-1530) » INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 10 octobre 2023, Paris.

Le répertoire recense près de 500 sculptures allemandes conservées dans 60 musées de France. Après quatre années de travaux, le répertoire sera publié fin 2023 sur AGORHA, la plateforme des bases de données de l’INHA.

Les méthodes de travail seront présentées lors de la table ronde, en particulier l’étude matérielle des œuvres, qui donne des indices majeurs pour identifier une sculpture allemande. Diffusées grâce aux notices détaillées de la base, les observations et découvertes pourront mener vers de nouvelles recherches.

Autour de la table dialogueront plusieurs responsables de musées et restaurateurs de sculptures. Leurs apports divers enrichiront le débat et les échanges avec l’auditoire.

En partenariat avec le musée du Louvre, le musée Unterlinden, le musée de l’Œuvre-NotreDame et le musée des beaux-arts de Dijon

Comité scientifique

Laurence Brosse (musée du Louvre), Isabelle Dubois-Brinkmann (INHA), Sophie Guillot de Suduiraut (musée du Louvre)

Parmi les intervenants et les intervenantes

Pantxika Béguerie-De Paepe (musée Unterlinden), Damien Berné (musée de Cluny – musée national du Moyen Âge, sous réserve), Laurence Brosse (musée du Louvre), Cécile Dupeux (musée de l’Œuvre-Notre-Dame, Strasbourg, sous réserve), Sophie Guillot de Suduiraut (musée du Louvre), Juliette Levy-Hinstin (restauratrice de sculptures)

Programme de recherche

« Répertoire des sculptures allemandes des musées de France (bois et bois polychromé, vers 1460-1530) » (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

2023-10-10T18:00:00+02:00 – 2023-10-10T20:00:00+02:00

Maître à l’œillet de Baden, Saint Fridolin, tempera sur bois, Dijon, musée des Beaux-Arts, inv. DA 207 A © Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay