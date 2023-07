Teintures naturelles ou colorants de synthèse ? Étudier les sources de la couleur dans le textile INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris, 21 septembre 2023, Paris.

Teintures naturelles ou colorants de synthèse ? Étudier les sources de la couleur dans le textile Jeudi 21 septembre, 17h30 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

En explorant un champ d’études à la croisée des disciplines, le programme « Colorants et textiles » a conduit à la réalisation de plusieurs nouveaux outils documentaires : une bibliographie des sources imprimées et un recensement des sources manuscrites techniques, un répertoire des teinturiers (1850-1900) et un carnet de recherche consacré à la teinture. Après une présentation de ces outils, une table ronde mettra en lumière les perspectives de ces recherches et les possibilités de tirer profit des sources inédites, à partir de l’expérience partagée d’historiens et d’historiens de l’art, de conservateurs et de restaurateurs ainsi que de praticiens. Les échanges seront aussi l’occasion de présenter pour la première fois un manuscrit inédit datant de 1649, acquis par la bibliothèque de l’INHA.

Comité scientifique

Clément Bottier (designer textile et couleur), Dominique Cardon (CNRS), Mohammed Dallel (Laboratoire de recherche des monuments historiques), François Delamare (École des mines), Rossella Froissart (EPHE), Pascale Gorguet-Ballesteros (Palais Galliera – musée de la Mode de la Ville de Paris), Esclarmonde Monteil (Service des musées de France), Witold Nowik (LRMH), Isabelle Rodier (ENSAD), Sandrine Rozier (designer textile, couleur et costume), Marie-Amélie Tharaud (Hermès)

Parmi les intervenants et les intervenantes

Alexandra Bosc (conservatrice du patrimoine), Églantine Cussac (université de Strasbourg), Jérôme Delatour (INHA), Caroline Devaux-Eude (Inp), Emmanuelle Garcin (MAD), Ludivine Leroy-Banti (Archives nationales), Charlotte Marembert (Myrobolan), Alexia Raimondo (Archives nationales), Marie-Anne Sarda (INHA), Marie-Amélie Tharaud (Hermès)

Programme de recherche

« Colorants et textiles de 1850 à nos jours » (domaine Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T17:30:00+02:00 – 2023-09-21T19:30:00+02:00

Registre d’échantillons et de correspondances, 1850-1930 : lettre de Charles Gros-Renaud à Camille Koechlin, 7 août 1866, accompagnée de 4 échantillons provenant de la manufacture Cordier © AD, Darnétal, Fonds Koechlin ; 60 J 7.