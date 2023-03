Répertorier et rassembler les carreaux à décor de lustre métallique de Kashan : lancement de la base de données Medieval Kâshi INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari, 5 juillet 2023, Paris.

Mercredi 5 juillet, 09h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Les carreaux à décor de lustre métallique de la période pré-mongole et mongole (XIIIe-première moitié du XIVe siècle), souvent originaires des ateliers de potiers de Kashan en Iran, sont présents dans de très nombreuses collections privées et publiques à travers le monde. En effet, ces carreaux ont presque tous été déposés de leurs monuments d’origine dès la fin du XIXe siècle, et dispersés en Europe et aux États-Unis, avec une documentation très lacunaire. Dans ce contexte, la base de données Medieval Kâshi a été mise en place à l’Institut national d’histoire de l’art, en partenariat avec Sèvres – Manufacture et musée nationaux, et le musée du Louvre. Elle rassemble une vingtaine de collections mondiales, permettant ainsi de reconstituer des ensembles, d’interroger les sources, les collections, les techniques, et d’offrir des corpus remarquables pour les études littéraires et épigraphiques.

En partenariat avec Sèvres – Manufacture et musée nationaux et le musée du Louvre

Comité scientifique

Viola Allegranzi (Institut d’études iraniennes de l’Académie autrichienne des sciences, Vienne), Sandra Aube Lorain (Centre de recherche sur le monde iranien, CNRS), Sheila Blair (Boston College), Anna Caiozzo (université Bordeaux-Montaigne), Hamideh Choubak (Centre de recherche archéologique, ministère du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l’Artisanat, Iran), Massumeh Farhad (Freer Gallery of Art and the Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution, Washington), Fuchsia Hart (Victoria & Albert Museum), Farhâd Kazemi (musée du Louvre), Maryam Kolbadinejâd (université Âzâd, Téhéran), Haeedeh Lâleh (Laboratoire d’archéozoologie et d’archéométrie, université de Téhéran), Tomoko Masuya (Institute of Advanced Studies on Asia, université de Tokyo), Sarah Piram (Victoria & Albert Museum), Yves Porter (université Aix-Marseille), Martina Rugiadi (The Metropolitan Museum, New York), Dmitry Sadofeev (musée de l’Hermitage, Saint-Pétersbourg), Emad al-Din Sheykh al-Hokamaï (Victoria & Albert Museum), Tim Stanley (Victoria & Albert Museum), Oliver Watson (Faculty of Oriental Studies, université d’Oxford)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T09:00:00+02:00 – 2023-07-05T18:00:00+02:00

