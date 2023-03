Clélia Barbut. Graphies de la performativité INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari, 14 juin 2023, Paris.

Clélia Barbut. Graphies de la performativité Mercredi 14 juin, 18h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Entrée libre sous réserve des places disponibles

Alors que cette pratique est souvent définie à travers des propriétés labiles, volatiles et incarnées, la « performance » a fait récemment son entrée dans les nomenclatures institutionnelles en art contemporain, notamment aux côtés des « protocoles ». Comment cette entrée se traduit-elle matériellement ? Quels supports visuels et graphiques les artistes mobilisent-ils et mobilisent-elles pour conserver et transmettre leurs œuvres performatives, et, parmi ces supports, quelle place tiennent l’écriture et le dessin ?

Intervenante

Clélia Barbut (historienne de l’art, chercheuse indépendante)

____

À propos du séminaire : Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmissions chorégraphiques (XVe-XXIe siècles)

Le séminaire 2022-2023 propose une réflexion sur les carnets et croquis contemporains, « brouillons chorégraphiques » et ancrages matériels et graphiques d’un processus de création somatique. Il donnera la parole aux artistes chorégraphiques, en dialogue avec des historiennes et historiens de l’art et de la danse. Il s’agit d’interroger les réflexions historiques menées jusqu’ici, pour envisager la place accordée aujourd’hui à ces archives graphiques, et aux processus de création ou de recréation auxquels elles participent. Une attention particulière sera accordée à des fonds d’archives méconnus, et aux différentes sources disponibles pour la recherche sur la performance et la danse contemporaines.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le Centre national de la danse

Comité scientifique

Mathias Auclair (BnF), Laurent Barré (CN D), Sarah Burkhalter (SIK-ISEA), Benoît Cailmail (BnF), Pauline Chevalier (INHA), Lou Forster (EHESS – INHA), Marie Glon (université de Lille), Joël Huthwohl (BnF), Marine Kisiel (Palais Galliera), Juliette Riandey (CN D), Laurence Schmidlin (Musée d’art du Valais), Laurent Sebillotte (CN D)

Organisation

Pauline Chevalier (INHA), Lou Forster (EHESS – INHA)

Programme de recherche

« Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques (XVe-XXIe siècles) » (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T18:00:00+02:00 – 2023-06-14T20:00:00+02:00

Esther Ferrer, Parcourir un carré dans toutes les formes possibles, 1987. Carnet de dessins, collection Frac Lorraine