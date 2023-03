L’amateur d’estampes. Une pratique des images et ses représentations dans la France du Second Empire et de la Troisième République INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris Catégorie d’Évènement: Paris

L’amateur d’estampes. Une pratique des images et ses représentations dans la France du Second Empire et de la Troisième République INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari, 2 juin 2023, Paris. L’amateur d’estampes. Une pratique des images et ses représentations dans la France du Second Empire et de la Troisième République Vendredi 2 juin, 09h30 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Entrée libre sous réserve des places disponibles L’amateur d’estampes a donné lieu à d’innombrables représentations tout au long du XIXe siècle, jusqu’à devenir un type singulier. Au-delà de l’abondante iconographie qu’ils inspirent, l’amateur et l’amatrice d’estampes constituent un phénomène au carrefour du marché de l’art, de l’histoire des collections, de la sociologie des cercles et des associations. Des figures comme Jacques Doucet, Noël Clément-Janin, Philippe Burty, Eugène Dutuit, Henri Beraldi, Roger Marx et bien d’autres eurent par ailleurs une activité savante déterminante pour l’histoire de l’estampe. L’attention portée à ces figures d’amateurs permettra de reconsidérer l’histoire de l’estampe au tournant du XIXe et du XXe siècle. En partenariat avec le centre de recherche HiCSA (EA 4100), université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et le centre de Recherches en Arts et Esthétique (CRAE), université de Picardie Jules Verne Comité scientifique

Catherine Méneux (HiCSA, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), France Nerlich (INHA), Emmanuel Pernoud (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Nicholas-Henri Zmelty (CRAE, université de Picardie Jules Verne) Parmi les intervenants et les intervenantes

Ilaria Andreoli (INHA), Camille Belvèze (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Fleur Roos Rosa Carvalho (musée Van Gogh, Amsterdam), Manuel Charpy (INHA), Céline Chicha (BnF), Victor Claass (INHA), Pascale Cugy (université Rennes 2), Marie Gispert (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Violaine Gourbet (université François-Rabelais, Tours), Ruth E. Iskin (université Ben Gourion du Néguev), Catherine Méneux (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), France Nerlich (INHA), Emmanuel Pernoud (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Joëlle Raineau (Petit Palais), Léa Saint-Raymond (École du Louvre, ENS – PSL), Britany Salsbury (Cleveland Museum of Art), Valérie Sueur (BnF), Nicholas-Henri Zmelty (université de Picardie Jules Verne) Lieux et horaires

JEUDI 1er JUIN, Amiens, université de Picardie Jules Verne, Logis du Roy

9H30-17H30

VENDREDI 2 JUIN, Paris, INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Henri de Toulouse-Lautrec, Couverture de L'Estampe originale, 1893, lithographie en couleurs, Bibliothèque de l'INHA.

