Circulations d’objets d’art asiatiques dans le marché d’art parisien (1801-1914) INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari, 26 mai 2023, Paris.

Circulations d’objets d’art asiatiques dans le marché d’art parisien (1801-1914) Vendredi 26 mai, 09h30 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Entrée libre sous réserve des places disponibles

Tout au long du XIXe siècle, des objets d’art asiatiques anciens ou récents circulent sur le marché parisien. Leur diversité est remarquable : porcelaines, estampes, bronzes ou étoffes, du Japon ou d’ailleurs.

L’étude de la circulation de ces objets invite à considérer les différents acteurs et actrices permettant ces échanges. Les marchands sont rejoints par des personnalités et des institutions aux motivations plurielles. Les provenances, les moyens de circulation, ainsi que les espaces dans lesquels évoluent les acheteurs à Paris montrent également que les contacts dépassent largement la seule place parisienne.

En partenariat avec CREOPS – Sorbonne Université

Comité scientifique

Pauline d’Abrigeon (fondation Baur, Genève), Ting Chang (université de Nottingham), Lucie Chopard (AMU), Elizabeth Emery (université d’État de Montclair), Antoine Gournay (Sorbonne Université), Christopher Marquet (EFEO), Juliette Trey (INHA)

Comité d’organisation

Lucie Chopard (AMU), Pauline Guyot (INHA), Yongsong Zheng (INHA)

Intervenants et intervenantes

Camille Bertrand (musée Cernuschi), Stéphanie Brouillet (DRAC Pays de la Loire), Damien Delille (université Lyon 2), Eleanor Huyn (The Metropolitan Museum of Art), Agnieszka Kluczewska (Polish Institute of World Art Studies, Varsovie), Jean-François Luneau (Centre André Chastel), Camille Mestdagh (LARHRA, UMR 5190), Iris Moon (The Metropolitan Museum of Art), Léa Saint-Raymond (Institut d’histoire moderne et contemporaine, UMR 8066), Susan E. Schopp (historienne indépendante)

Programme de recherche

« Collectionneurs, collecteurs et marchands d’art asiatique en France, 1700-1939 » (domaine Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T09:30:00+02:00 – 2023-05-26T18:30:00+02:00

2023-05-26T09:30:00+02:00 – 2023-05-26T18:30:00+02:00

Henry Somm, Fantaisies japonaises, S. Bing, rue Chauchat, 19 : [estampe], 1880, source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.