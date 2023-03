Gregory Stauffer. L’ubiquité du dessin. Conversation avec Laurence Schmidlin INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari, 22 mai 2023, Paris.

Gregory Stauffer. L'ubiquité du dessin. Conversation avec Laurence Schmidlin
Lundi 22 mai, 18h00
INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
Entrée libre sous réserve des places disponibles

Gregory Stauffer a étudié les beaux-arts avant de se consacrer à la danse. Le dessin occupe une place centrale dans sa pratique de chorégraphe, puisqu’il l’utilise régulièrement, et au-delà de la fonction de notation, dans l’esprit de la formation à l’institut Tamalpa qui invite à recourir à différentes formes artistiques sans hiérarchie. Du dessin comme étape dans un processus créatif à la rédaction d’un « journal de bord », ces différents aspects seront au cœur de cet échange, ponctué par des passages performés.

Intervenants

Laurence Schmidlin (Musée d’art du Valais, Suisse) et Gregory Stauffer (artiste)

À propos du séminaire : Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmissions chorégraphiques (XVe-XXIe siècles)

Le séminaire 2022-2023 propose une réflexion sur les carnets et croquis contemporains, « brouillons chorégraphiques » et ancrages matériels et graphiques d’un processus de création somatique. Il donnera la parole aux artistes chorégraphiques, en dialogue avec des historiennes et historiens de l’art et de la danse. Il s’agit d’interroger les réflexions historiques menées jusqu’ici, pour envisager la place accordée aujourd’hui à ces archives graphiques, et aux processus de création ou de recréation auxquels elles participent. Une attention particulière sera accordée à des fonds d’archives méconnus, et aux différentes sources disponibles pour la recherche sur la performance et la danse contemporaines.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le Centre national de la danse

Comité scientifique

Mathias Auclair (BnF), Laurent Barré (CN D), Sarah Burkhalter (SIK-ISEA), Benoît Cailmail (BnF), Pauline Chevalier (INHA), Lou Forster (EHESS – INHA), Marie Glon (université de Lille), Joël Huthwohl (BnF), Marine Kisiel (Palais Galliera), Juliette Riandey (CN D), Laurence Schmidlin (Musée d’art du Valais), Laurent Sebillotte (CN D)

Organisation

Pauline Chevalier (INHA), Lou Forster (EHESS – INHA)

Programme de recherche

« Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques (XVe-XXIe siècles) » (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-22T18:00:00+02:00 – 2023-05-22T20:00:00+02:00

Photo (c) Mathilda Olmi: Circle Search avec la promotion E du Bachelor Danse contemporaine, La Manufacture, Lausanne.