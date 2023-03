Du registre à la datavisualisation des trajectoires. Réflexions sur l’édition numérique des registres d’inscription à l’École des beaux-arts INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari, 12 mai 2023, Paris.

Du registre à la datavisualisation des trajectoires. Réflexions sur l'édition numérique des registres d'inscription à l'École des beaux-arts Vendredi 12 mai, 14h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

Du registre à la datavisualisation des trajectoires. Réflexions sur l’édition numérique des registres d’inscription à l’École des beaux-arts : restitution de l’atelier Datathon

La publication du registre d’inscription à l’École des beaux-arts dans un format numérique a conduit les porteuses du projet à travailler étroitement avec les experts en humanité numérique, pour conduire une réflexion commune sur la signification des informations, la stabilité des données, et les problèmes d’autorité et de référencement face à un nombre important d’incertitudes et de lacunes. Cette séance sera l’occasion d’exposer les résultats de cette réflexion croisée, les questions centrales et les solutions apportées. Elle offrira la possibilité de discuter des problématiques récurrentes pour les projets de publication numérique de sources historiques, et de discuter des solutions adoptées.

Intervenantes et intervenants

Paul Girard (Ouestware), Lucie Lachenal (Beaux-arts de Paris), Déborah Laks (CNRS), France Nerlich (INHA), Federico Nurra (INHA), Alice Thomine-Berrada (Beaux-arts de Paris)

À propos du séminaire : REGarts : Archives et mémoires. Autour du registre des anciens élèves peintres et sculpteurs de l’École des beaux-arts

Le projet REGarts (Beaux-arts de Paris, CNRS, INHA) a pour ambition d’appréhender l’histoire de l’École des beaux-arts de manière pluridisciplinaire, par le biais de la création d’une ressource numérique donnant accès aux registres d’inscription des élèves peintres et sculpteurs entre 1813 et 1968. À partir de l’examen de cette formidable mine, le séminaire a vocation à explorer de façon collective l’histoire complexe de l’École, et à soumettre à un examen critique le discours des archives.

En partenariat avec les Beaux-arts de Paris et le Centre national de recherche scientifique (CNRS)

Comité scientifique

Claire Barbillon (École du Louvre), Alain Bonnet (université de Bourgogne), Anne-Marie Châtelet (École d’architecture de Strasbourg), Penelope Curtis (historienne de l’art et curatrice indépendante), Marc Gotlieb (université de Williamstown), Pascal Griener (université de Neuchâtel), Mayken Jonkman (Institut néerlandais d’histoire de l’art, RKD, La Haye), Stéphanie Louis (École nationale des chartes), François-René Martin (Beaux-arts de Paris – École du Louvre), Geneviève Profit (Archives nationales), Clothilde Roullier (Archives nationales), Pierre Serié (université Clermont Auvergne), Séverine Sofio (CNRS), Édouard Vasseur (École nationale des chartes), Émilie Verger (chercheuse indépendante), Eleonora Vratskidou (École des beaux-arts d’Athènes), Hannah Williams (université Queen Mary, Londres)

L’atelier Gustave Moreau à l’Ecole des beaux-arts, 1897-1898, épreuve sur papier albuminé, Les Beaux-Arts de Paris