L’art du Coran en Asie du Sud-Est, 1600-1900 : enluminure et calligraphie

The Art of the Qur’an in Southeast Asia, 1600-1900: Illumination and Calligraphy

Au cours de ces deux dernières décennies, environ un millier de manuscrits coraniques de l’Asie du Sud-Est ont été inventoriés. Ces manuscrits proviennent de toutes les parties de l’archipel malais, et ils ont été produits entre le XVIIe et le XXe siècle. La plupart sont conservés dans les collections publiques et privées en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, au Brunei, en Thaïlande et aux Philippines, et quelques-uns seulement dans des institutions occidentales. Cette conférence présentera certaines écoles artistiques régionales d’enluminure coranique en Asie du Sud-Est et les spécificités calligraphiques qui leur sont associées, tout en abordant les relations entre manuscrit et imprimé.

La séance aura lieu en anglais

Intervenantes et intervenants

Ali Akbar (Agence nationale pour la recherche et l’innovation – BRIN, Jakarta), Annabel Teh Gallop (British Library)

À propos du séminaire : Calligraphie aux frontières du monde islamique

Durant la période médiévale, l’usage de la calligraphie en caractères arabes s’est étendu à toutes les langues transcrites dans cet alphabet et ses variantes, donnant naissance à une grande variété de styles, sur une multitude d’objets et d’architectures. Dans certains territoires « frontières » éloignés du berceau historique du monde islamique où a été défini un canon, souvent considéré à tort comme unique, les développements de la calligraphie semblent suivre leurs propres règles. Cette année, le séminaire est construit autour d’interventions de chercheurs ayant travaillé sur les calligraphies en caractères arabes en Inde, au Pakistan, en Asie du Sud-Est (Indonésie et Malaisie) et en Chine.

En partenariat avec Sorbonne Université dans le cadre du projet ANR CallFront (ANR-22-CE54-0015-02). Avec le soutien de l’observatoire des Patrimoines de Sorbonne Université, l’UMR 8167 Orient et Méditerranée, la Fondation Max van Berchem, Barakat Trust

Comité scientifique

Éloïse Brac de la Perrière (INHA), Khalid Chakor Alami (BnF), François Déroche (Collège de France), Maxime Durocher (Sorbonne Université), Michaël Feener (université de Tokyo), Alain Fouad George (université d’Oxford), Nathalie Ginoux (OPUS, Sorbonne Université), Scott Redford (SOAS, université de Londres)

Programme de recherche

« Calligraphie aux frontières du monde islamique » (domaine Histoire de l’art du IVe au XVe siècle)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T17:00:00+02:00 – 2023-05-10T19:00:00+02:00

Coran copié à Java, XIXe siècle, Paris, BnF ©BnF, Arabe 583