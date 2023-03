Nyota Inyoka et la réinvention des danses d’Asie et d’Orient : actualités de la recherche INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari, 18 avril 2023, Paris.

Les archives des chorégraphes Ruth Saint Denis, Nyota Inyoka, ou encore Doris Humphrey témoignent d’un usage récurrent du dessin, et d’une collecte iconographique qui nourrit leur pratique de recréation de danses d’Inde et d’Asie du Sud-Est dans les années 1920-1940. La fréquentation des musées et bibliothèques semble avoir eu une influence majeure sur ces artistes, qui ont développé une pratique relevant autant de la documentation que de l’invention. Nombreux sont les témoignages qui décrivent Nyota Inyoka copiant des œuvres du Musée Guimet et de la bibliothèque d’art et d’archéologie Jacques Doucet. La journée présentera des travaux récents sur un phénomène complexe de réinterprétation et d’appropriation culturelle, en interrogeant la place des collections muséales dans ce processus.

Comité d’organisation

Pauline Chevalier (INHA), Irene Lopez Arnaiz (Institut d’histoire, Conseil national espagnol de la recherche – CCHS-CSIC)

Parmi les intervenants et les intervenantes

Juliet Bellow (American University, Washington, D.C.), Phil Chan (chorégraphe), Anne Collod (chorégraphe), Nicole Haitzinger (université de Salzbourg, Autriche), Christina Gillinger-Correa Vivar (université de Salzbourg, Autriche), Katia Légeret (université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis), Tiziana Leucci (CEIAS, EHESS-CNRS), Irene Lopez Arnaiz (IH-CSIC)

Programme de recherche

« Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques (XVe-XXIe siècles) » (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T09:00:00+02:00 – 2023-04-18T18:00:00+02:00

