Provenances archéologiques et marché des antiques à Paris au XIXe siècle INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari, 17 avril 2023, Paris. Provenances archéologiques et marché des antiques à Paris au XIXe siècle Lundi 17 avril, 09h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Au sein du marché des antiquités qui s’organise au XIXe siècle en Europe, les objets qui s’échangent sont pour une bonne part issus de fouilles archéologiques, plus ou moins licites, organisées dans des pays et des régions de plus en plus divers. Si cette provenance est parfois mise en avant dans les catalogues de ventes, cette donnée est majoritairement omise. Elle est aussi parfois erronée, ou imprécise, selon toute une gamme de qualificatifs qui viennent souvent brouiller les circuits empruntés par les œuvres, du site de découverte à la vitrine du collectionneur ou du musée. Le Répertoire des ventes d’antiques en France au XIXe siècle (INHA-musée du Louvre) permet de proposer et de traiter de nouvelles données sur ces aspects, en montrant notamment la place de ces mentions dans les sources disponibles. Cette journée cherchera à mieux cerner les multiples enjeux qui entourent ces questions spécifiques au matériel archéologique, qui ont sensiblement évolué tout au long du siècle. En partenariat avec le musée du Louvre Comité scientifique

Morgan Belzic (université d’Aix-Marseille), Cécile Colonna (INHA), Lucille Garnery (INHA), Néguine Mathieux (musée du Louvre), Christian Mazet (AOROC) Parmi les intervenants et les intervenantes

Nicolas Amoroso (musée royal de Mariemont), Morgan Belzic (université d’Aix-Marseille), Axelle Chabroux (Inp), Cécile Colonna (INHA), Arnaud Delille (École du Louvre), Lucille Garnery (INHA), Sarah Kourdi (Ausonius), Néguine Mathieux (musée du Louvre), Christian Mazet (AOROC), Giulio Paolucci (musée archéologique civique de Chianciano), Paulette Pelletier-Hornby (musée du Petit Palais), Lionel Pernet (musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne), Nicolas Perru (EPHE) Programme de recherche

2023-04-17T09:00:00+02:00 – 2023-04-17T18:00:00+02:00 Allégorie des fouilles de Vulci, dessinée par le Duc de Luynes, page de titre des Annali dell’Instituto di Corrispondenza archeologica, 1831-1835.

