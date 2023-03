Ars Asiatica II – L’art asiatique dans la bibliothèque d’Art et d’Archéologie : livres et estampes INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Participant de l'engouement général pour les arts « asiatiques » à la fin du XIXe siècle, Jacques Doucet s'attacha à rassembler une collection de premier ordre dans ce domaine, grâce à un réseau de collaborateurs comme Victor Segalen, Paul Pelliot ou Édouard Chavannes.

Après la journée consacrée aux fonds photographiques, Ars Asiatica II complétera l’évaluation de l’« Extrême-Orient » dans la première bibliothèque d’Art et d’Archéologie pour comprendre les modalités de constitution de ce fonds ; identifier son apport à la constitution de l’« extrême-orientalisme » ; évaluer l’impact de la collection sur la pratique artistique contemporaine, notamment l’estampe. Comité scientifique

Pierre Cambon (Musée national des arts asiatiques – Guimet), Cristina Cramerotti (Musée national des arts asiatiques – Guimet), Jean-Paul Drège (EPHE), Pauline Guyot (INHA), Cédric Laurent (université de Rennes 2), Christophe Marquet (EFEO), Manuela Moscatiello (musée Cernuschi)

Parmi les intervenantes et les intervenants

Michela Bussotti (EFEO), Cristina Cramerotti (Musée Guimet), Ilaria della Monica (Villa i Tatti, The Harvard Center for Italian Renaissance Studies), Jean-Paul Drège (EPHE), Laure Haberschill (MAD), Cédric Laurent (université de Rennes 2), Soline Lau-Suchet (BULAC), Christophe Marquet (EFEO), Manuela Moscatiello (musée Cernuschi) Programme de recherche

« La Bibliothèque d’art et d’archéologie de Jacques Doucet : corpus, savoirs et réseaux » (domaine Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine) INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Utamaro Kitagawa, [Album des insectes choisis, par Utamaro. Volume 1], Edo [T̄ōkyō], Jūzaburō Tsutaya, 1788. Bibliothèque de l'INHA.

