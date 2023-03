À l’opposé de la cancel culture : une approche multiculturelle du ballet, par la notation de la danse INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari, 11 avril 2023, Paris.

À l’opposé de la cancel culture : une approche multiculturelle du ballet, par la notation de la danse Mardi 11 avril, 18h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Entrée libre sous réserve des places disponibles

Quel rôle joue la notation de la danse lorsqu’un ballet classique particulièrement apprécié est réimaginé pour un public contemporain multiculturel ? Le cofondateur de Final Bow for Yellowface, Phil Chan, s’est associé au musicologue et expert en notation de la danse Doug Fullington pour mettre en scène La Bayadère de Marius Petipa, considéré par beaucoup comme un sommet du classicisme. Rejoignez-nous pour une conversation sur le processus de création : comment conserver les pas et la musique, tout en s’éloignant de tropes et stéréotypes raciaux eurocentriques dépassés et en évitant la cancel culture ?

La séance aura lieu en anglais

Intervenants

Phil Chan (chorégraphe) et Doug Fullington (Historien et musicologue)

____

À propos du séminaire : Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmissions chorégraphiques (XVe-XXIe siècles)

Le séminaire 2022-2023 propose une réflexion sur les carnets et croquis contemporains, « brouillons chorégraphiques » et ancrages matériels et graphiques d’un processus de création somatique. Il donnera la parole aux artistes chorégraphiques, en dialogue avec des historiennes et historiens de l’art et de la danse. Il s’agit d’interroger les réflexions historiques menées jusqu’ici, pour envisager la place accordée aujourd’hui à ces archives graphiques, et aux processus de création ou de recréation auxquels elles participent. Une attention particulière sera accordée à des fonds d’archives méconnus, et aux différentes sources disponibles pour la recherche sur la performance et la danse contemporaines.

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le Centre national de la danse

Comité scientifique

Mathias Auclair (BnF), Laurent Barré (CN D), Sarah Burkhalter (SIK-ISEA), Benoît Cailmail (BnF), Pauline Chevalier (INHA), Lou Forster (EHESS – INHA), Marie Glon (université de Lille), Joël Huthwohl (BnF), Marine Kisiel (Palais Galliera), Juliette Riandey (CN D), Laurence Schmidlin (Musée d’art du Valais), Laurent Sebillotte (CN D)

Organisation

Pauline Chevalier (INHA), Lou Forster (EHESS – INHA)

Programme de recherche

« Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques (XVe-XXIe siècles) » (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques)

INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-11T18:00:00+02:00 – 2023-04-11T20:00:00+02:00

La Bayadère, Théâtre Mariinsky, 1900. St. Petersburg State Museum of Theatre and Music.