Polychromie et polysémie dans les arts de l’Islam INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari, 4 avril 2023, Paris. Polychromie et polysémie dans les arts de l’Islam Mardi 4 avril, 17h00 INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari Entrée libre sous réserve des places disponibles Des études éparses sur les arts de l’Islam ont révélé, dans différents contextes, une prédilection pour la polychromie, qui n’est pas sans rappeler celles de Rome et de la Grèce antiques, mieux connues. Mêlant souvent une déstabilisation des sens à une polysémie des ornements, cette sensibilité artistique met l’accent sur le sujet en mouvement. Son étude fait également ressortir en filigrane une tendance plus ou moins consciente, à l’époque moderne, à « blanchir » les arts de l’Islam. Intervenant

Alain Fouad George (université d’Oxford) Domaine de recherche

Histoire de l'art du IVe au XVe siècle

2023-04-04T17:00:00+02:00 – 2023-04-04T18:30:00+02:00

2023-04-04T17:00:00+02:00 – 2023-04-04T18:30:00+02:00 Mosquée des Omeyyades, Damas ©Alain George

