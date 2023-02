Rotondes : 2e congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie INHA, Galerie Colbert, 31 mars 2023, Paris.

Rotondes : 2e congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie Vendredi 31 mars, 11h00 INHA, Galerie Colbert

Entrée libre et gratuite – sauf exception mentionnée

[ATELIERS]

INHA, Galerie Colbert 2 rue Vivienne Quartier du Palais Royal Paris 75002 Île-de-France

Rotondes : 2e congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie

En finir avec le canon ? Formation, continuité, rupture des références en histoire de l’art et archéologie

ATELIERS – JOUR 2

11h00-12h30 – L’odeur du carcan. Explorations olfactives et analyse d’œuvres autour des odeurs et du genre

Sandra BARRE (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Elia CHICHE (nez indépendant)

Salle Pierre-Jean Mariette

Accès sur inscription à l’accueil du congrès

______

11h00-13h00 – Être jeune chercheur et chercheuse et contribuer à Wikipédia

Johanna DANIEL (INHA), Vladimir NESTOROV (université de Bourgogne), Elliott SADOURNY (université Clermont-Auvergne), Barbara SEMEL (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Salle Walter Benjamin

______

14h30–16h00 – Faire de la recherche en collectif, trouver des espaces alternatifs : l’exemple des Jaseuses

Adèle CASSIGNEUL (chercheuse indépendante et critique, membre des Jaseuses), Caroline DEJOIE (chercheuse indépendante et artiste, membre des Jaseuses), Anna LEVY (université Bordeaux Montaigne – membre des Jaseuses)

Modération : Mathilde LEÏCHLÉ (INHA)

Salle Walter Benjamin

______

14h30–16h00 – Utiliser les SIG en histoire de l’art : l’exemple de la plateforme Modernités Décentralisées (MoDe(s))

Noa BUFFAVAND (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

______

16h00–17h30 – Maîtriser un corpus d’images et d’archives : introduction au logiciel TROPY

Marie COLAS DES FRANCS (INHA), Antoine CHATELAIN (INHA)

Salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc

______

16h00–17h30 – Financer sa recherche en histoire de l’art et archéologie

Valentine BRELOUX (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Una Europa), Lucille GARNERY (INHA), Armandine MALBOIS (Ecole du Louvre – SAPRAT, EPHE – Musée des arts décoratifs), Bhagya RANA (Sorbonne Université – CREOPS) (sous réserve)

Salle Pierre-Jean Mariette

______

16h30–18h00 – Rôles et champs d’action d’un historien de l’architecture : parcours, pratiques, compétences

Justine CROUTELLE (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes), Elsa JAMET (Sorbonne Université), Julia MOTARD (musée national d’art moderne – Centre Georges- Pompidou)

Arnaud SCHOONHEERE (Ville de Paris – EPHE-PSL – membre de l’Association d’histoire de l’architecture)

Modération : Audrey JEANROY (université de Tours – membre de l’Association d’histoire de l’architecture) et Camille NAPOLITANO (EPHE – BnF – membre de l’Association d’histoire de l’architecture)

Salle Giorgio Vasari

À propos de Rotondes

Rotondes, le congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l’art et archéologie, vise à rassembler le plus largement possible celles et ceux qui font, dès aujourd’hui, l’histoire de l’art et l’archéologie de demain. Après une première édition dédiée aux rôles de ces disciplines dans les sociétés contemporaines, cette deuxième édition propose d’interroger, dans une démarche épistémologique, leur constitution et leur transformation. Il importe pour cela d’examiner leurs objets d’étude, en particulier la manière dont ils sont construits, transmis et redéfinis. L’histoire de l’art et l’archéologie se fondent en effet sur un ensemble de références (artistes, œuvres, monuments, etc.) qui s’accompagne d’un discours relatif à leur qualité, représentativité culturelle et importance historique. Ce corpus, supposé exemplaire, s’est imposé comme un socle sur lequel se construit l’enseignement de ces disciplines.

Le thème retenu, « En finir avec le canon ? Formation, continuité, rupture des références en histoire de l’art et archéologie », questionne la pertinence et la légitimité de la notion de canon à l’heure actuelle.

En parallèle des communications se tiendront des ateliers et tables rondes pratiques, méthodologiques et épistémologiques. Des associations d’histoire de l’art, d’archéologie et de conservation-restauration seront également /invitées à présenter leurs activités lors d’un forum des associations qui se tiendra durant le congrès, galerie Colbert.

Comité scientifique

Les chargées et chargés d’études et de recherche de l’INHA



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T11:00:00+02:00

2023-03-31T18:00:00+02:00